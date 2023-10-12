شانون (إيرلندا): تدعو الولايات المتحدة شركاءها الدوليين لاستخدام نفوذهم لدى حماس وداعميها في إيران لإقناع مقاتلي الحركة بوقف الهجوم على إسرائيل، حسبما أعلن مسؤول أميركي كبير الخميس.

وجاءت التصريحات في وقت يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إلى إسرائيل في زيارة تضامن قبل التوقف في الأردن وربما دول أخرى في المنطقة.

وقال مسؤول كبير يرافق بلينكن إن الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة في ما يتعلق بتقارير أفادت عن محادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال المسؤول خلال توقف للطائرة في إيرلندا "بصراحة، نطلب من جميع شركائنا الحوار مع حماس أو حزب الله أو إيران، مع أي من هؤلاء الثلاثة، ممن لديهم معهم أي قنوات أو علاقات أو أي شيء لحمل حماس على وقف هجماتها، والإفراج عن الرهائن وإبعاد حزب الله وإيران عن النزاع".

وأكد مسؤول أميركي آخر أن بلينكن سيزور دولا أخرى في المنطقة بعد الزيارتين المعلنتين إلى إسرائيل والأردن، لكن دون تحديد تلك الدول.

وتدعم إيران حماس، وأشادت بالعملية المباغتة للحركة على إسرائيل السبت.

ويقول بلينكن ومسؤولون أميركيون آخرون إن حماس تحصل على دعم من إيران، لكن ليس هناك ما يثبت أن طهران قامت بتوجيه الهجمات على إسرائيل.

ورفضت طهران الاتهامات التي وجهت إليها بالضلوع في عملية حماس.