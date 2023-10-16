إيلاف من لندن: يشارك وزير الخارجية البريطاني في قمة قادة غرب البلقان والزعماء الأوروبيين اليوم الإثنين، في ألبانيا لحثهم على الحفاظ على السلام والاستقرار وسط عدد متزايد من التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير جيمس كليفرلي سوف يتطلع إلى البناء على نجاح شراكة المملكة المتحدة مع ألبانيا والسعي إلى زيادة التعاون عبر منطقة غرب البلقان لمعالجة دوافع الهجرة غير الشرعية.

وأدى التعاون الوثيق بين البلدين إلى انخفاض معابر القناة من قبل المواطنين الألبان بنسبة 90٪ منذ التوقيع على البيان المشترك في ديسمبر وزيادة كبيرة في عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى ألبانيا.

ويأتي حضور وزير الخارجية البريطاني لقمة "عملية برلين" السنوية في تيرانا في أعقاب نشر 600 جندي بريطاني في كوسوفو لدعم مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي ردًا على حشد القوات العسكرية على طول الحدود بين صربيا وكوسوفو والهجمات العنيفة ضد شرطة كوسوفو.

وكان تم إنشاء عملية برلين في عام 2014 لتكون بمثابة منصة لتعزيز التعاون رفيع المستوى بين دول غرب البلقان.

تصريح كليفرلي

وقبيل زيارته، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع منطقة غرب البلقان للتصدي للعصابات التي تستغل الأرواح من أجل الربح، فضلا عن مواجهة التحديات الأمنية الأوسع في جميع أنحاء المنطقة.

واضاف: إن شراكتنا مع ألبانيا تفعل ذلك بالضبط. ومن خلال زيادة التعاون في مجال إنفاذ القانون، نجحنا في خفض عدد القوارب الصغيرة التي يصلها الألبان بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي، كما نقوم بإعادة أولئك الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء في المملكة المتحدة.

وأكد كليفرلي" وستظل المملكة المتحدة دائمًا شريكًا موثوقًا به يقف جنبًا إلى جنب مع المنطقة لتعزيز مستقبل مزدهر ومستقر.

وقالت الخارجية البريطانية إن كليفرلي سيسلط وزير الخارجية الضوء على دور المملكة المتحدة الفريد في دعم ازدهار المنطقة وأمنها، بدءًا من تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأنشطة الخبيثة والتدخلات والهجمات الإلكترونية، إلى التنمية الاقتصادية والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء لمعالجة الفساد والجريمة المنظمة الخطيرة.

دعم إسرائيل

كما سيستخدم وزير الخارجية القمة – التي يحضرها ممثلون حكوميون رفيعو المستوى من جميع أنحاء غرب البلقان وأوروبا الأوسع – لتحفيز الشركاء الدوليين على البقاء ثابتين في تضامنهم مع إسرائيل وحقها الأساسي في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وختمت وزارة الخارجية البريطانية: وأثناء وجوده في تيرانا، سيعمل جيمس كليفرلي على تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع ألبانيا. وسيبني على البيان المشترك المتفق عليه بين رئيسي الوزراء ريشي سوناك وإيدي راما في ديسمبر 2022.

وحدد البيان مجالات جديدة للتعاون في مجال إنفاذ القانون وعودة أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية.