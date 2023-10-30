ابوظبي: أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنهئته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوردت الوكالة أنّ الشيخ محمد أعرب عن "أطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار".

وأكّد خلال الاتصال "متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتركيا والحرص المتبادل على تنميتها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات بما يحقق تطلعات شعبيهما الصديقين نحو التنمية والرخاء".

وأرسل الرئيس الإماراتي برقية تهنئة إلى نظيره التركي في المناسبة ذاتها.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و نائب رئيس الدولة ورئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس التركيّ.