إيلاف من لندن: قال جنرال بريطاني سابق بارز، إن أولوية إسرائيل في عملياتها العسكرية الراهنة هي تدمير حماس، محذرًا من حرب طويلة الأمد.

وقال الجنرال السير ريتشارد بارونز لقناة (سكاي نيوز) إن هدف الجيش الإسرائيلي المتمثل في القضاء على حماس "يتجاوز إلى حد كبير جميع الاعتبارات الأخرى".

وقال القائد السابق للقوات البريطانية المشتركة إن هذا هو السبب وراء رؤيتنا لمستويات عالية من الضحايا المدنيين والدمار في غزة.

ومضى قائلاً إنه لم يكن هناك سوى "الكثير" الذي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يفعله من خلال القصف الجوي وأنهم سينتهي بهم الأمر الآن في "قتال قريب جدًا".

وقال "سيستغرق ذلك وقتا طويلا حقا وسيكون دمويا من الجانبين."

حماس استعدت

وفي معرض حديثه عن الطريقة التي من المرجح أن يسير بها الهجوم البري، قال: "إن حماس تعلم أن هذه المعركة قادمة وستكون قد أعدت المناطق المبنية بالقنابل والفخاخ المتفجرة والكمائن.

وأضاف "القوات الإسرائيلية تدرك ذلك جيدا وسينتهي بها الأمر بالقتال من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع. في بعض الأيام قد نجد أن الحركة لمسافة تصل إلى 100 متر هي كل ما تم تحقيقه."

وتابع الجنرال السابق ذو الخبرة أنه باعتباره "قائداً عسكرياً بارد القلب" فإنه لن يدعو إلى وقف إطلاق النار في هذه المرحلة إذا كان هو الذي يدير العملية الإسرائيلية - لأنه لا يريد أن يفعل أي شيء للسماح لحماس بالتعافي.

وأضاف: "لو كنت مكان حماس لكنت أتوق إلى وقف إطلاق النار حتى أتمكن من التكيف وتخفيف الضغط"، لكنه حذر من أنه إذا ضغطت إسرائيل بقوة فإنها تخاطر باستفزاز جهات فاعلة أخرى في الشرق الأوسط ودفعها إلى صراع إقليمي محتمل.

