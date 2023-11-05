إيلاف من لندن: كشفت تقارير نشرت في الصحافة والاعلام البريطاني عن حوادث واشتباكات أدت لإصابات واعتقالات رافقت مظاهرات السبت المؤيدة للفلسطينيين.

وحسب تلك التقارير، فقد أصيب أربعة من ضباط الشرطة بعد أن أطلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في لندن ألعابا نارية على الحشود. الأمر الذي قاد إلى صدور أمر بتفريق المظاهرة.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد إن أمر التفريق صدر في الساعة 6.43 مساءً يوم السبت، وظل ساريًا حتى الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد.

وكان أكثر من 1300 ضابط في الخدمة بينما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في لندن.

كراهية وعنصرية

وتم اعتقال إجمالي 29 شخصًا بعد تنظيم احتجاج في ميدان (الطرف الأغر) للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت شرطة العاصمة (سكوتلانديارد) إنه تم احتجازهم للاشتباه في تحريضهم على الكراهية العنصرية وجرائم أخرى ذات دوافع عنصرية والعنف والاعتداء على ضابط شرطة.

وخلال المسيرات، تسلق المتظاهرون أعلى النوافير الشهيرة في الميدان بينما لوحت المجموعة السلمية في معظمها بالأعلام واللافتات.

لكن الشرطة قالت إن بعض المتظاهرين أطلقوا الألعاب النارية على الحشود وتجاه الضباط.

اشتباكات

ووقعت اشتباكات مع الشرطة مع مرور المساء، وبدأت مجموعات أصغر من المتظاهرين في الابتعاد عن الميدان.

وشوهد متظاهر واحد على الأقل يحمل لافتة كتب عليها "دعونا نحافظ على نظافة العالم"، مع صورة العلم الإسرائيلي يتم إلقاؤها في سلة المهملات.

وهتف متظاهرون آخرون "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر"، رغم الجدل الدائر حول معنى الشعار.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن الشعار معاد للسامية و"مفهوم على نطاق واسع" للدعوة إلى تدمير إسرائيل. ومع ذلك، اعترض المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين على ذلك.

وتركت تماثيل لأطفال ميتين على الأرض في ميدان الطرف الأغر، بجوار صور الأطفال والشموع.

إخفاء الهويات

وقالت شرطة سكوتلانديارد إنه تم إصدار أمر يمنح الضباط سلطة مطالبة شخص ما بإزالة أي شيء يستخدم لإخفاء هويتهم.

وقالت كارين فيندلي، المسؤولة عن الشرطة في لندن هذا الأسبوع: "تظاهرت الغالبية العظمى من الناس بشكل سلمي خلال يوم مزدحم للغاية في وسط لندن، مع احتجاجات في عدد من المواقع التي تتطلب وجود الشرطة.

وأضافت: "من المخيب للآمال أن تكون مجموعات منشقة مختلفة مسؤولة مرة أخرى عن سلوك ليس له مكان في لندن، ونحن مصممون على التعامل مع هذا بقوة".

