إيلاف من الرباط: قال وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المملكة المتحدة والمغرب متفقان تماماً على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط يمر عبر حل الدولتين.



ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى لقائه مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون الشرق الأوسط الاربعاء في الرباط

وذكر اللورد طارق أحمد، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المملكة المتحدة والمغرب يعتبران أن الهدف النهائي يجب أن يكون حل الدولتين،حيث تعيش دولة إسرائيلية جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية في سلام وأمن.



جانب من المباحثات المغربية البريطانية في الرباط



وأضاف أن الرباط ولندن "ستعملان معاً في هذا الاتجاه"، مع شركائهما الرئيسيين، لا سيما الولايات المتحدة وبلدان الخليج، معترفاً بأن "الأمر يتعلق بفترة صعبة، ولكن يجب ألا نفقد الأمل أبداً".

في السياق ذاته، تطرق الوزير البريطاني إلى "المأساة الإنسانية في غزة"،موضحاً أن المغرب والمملكة المتحدة سيعملان معا من أجل إيجاد حل لهذا الوضع.



اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون الشرق الأوسط يتحدث للصحافيين عقب لقائه مع بوريطة



من جهة أخرى، أبرز اللورد طارق أحمد أن الروابط بين المملكة المتحدة والمغرب "أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى"، لافتاً إلى أنها "لا تقوم فقط على الثقة المتبادلة"، وإنما أيضاً على الوزن الذي تمثله المملكتان.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن البلدين يشتغلان على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.