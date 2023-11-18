عمان: اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت إن حرب إسرائيل في قطاع غزة ليست دفاعاً عن النفس وإنما "عدوان سافر"، مضيفاً أنه لا شيء يمكن أن يبرر هذه الحرب، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وقال الصفدي في كلمة ضمن فعاليات "حوار المنامة 2023": "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير (حماس)"، مشيراً إلى هدف إسرائيل المعلن من الحرب بالقضاء على الحركة الفلسطينية. وتابع قائلاً: "(حماس) فكرة ولا يمكن القضاء على الأفكار بقوة السلاح".

وجدد الصفدي التأكيد على أن المملكة لن تسمح بنزوح الفلسطينيين، "وهذه جريمة حرب وتهديد مباشر لأمننا القومي".