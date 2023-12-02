كييف (أوكرانيا): أعربت أوكرانيا الجمعة عن أسفها للتداعيات "الكارثية" لاحتجاج سائقي الشاحنات البولنديين المستمر منذ أسابيع على حدود البلدين حيث تشكلت طوابير طويلة من المركبات.

ويغلق سائقو شاحنات بولنديون منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المعابر الرئيسية مع أوكرانيا الغارقة في الحرب، مطالبين بإعادة فرض تصاريح دخول على منافسيهم الأوكرانيين.

وقال أمين المظالم الأوكراني المعني بحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس في بيان "عرقلة حركة المرور على الحدود بين بولندا وأوكرانيا: الوضع كارثي".

إضراب عن الطعام

وأضاف "السائقون الأوكرانيون في وضع صعب للغاية لدرجة أنهم يعتزمون الإضراب عن الطعام إذا لم يتحسن الوضع".

وتشكلت طوابير طويلة على جانبَي الحدود حيث بقي العديد من السائقين عالقين في مركباتهم لأيام في درجات حرارة باردة ومع القليل من الطعام.

وقالت كييف الجمعة إن 2100 شاحنة تقريبا منعت على الجانب البولندي من دخول أوكرانيا.

وأكد لوبينيتس أنه تواصل مع نظيره البولندي مارسين فياتشيك لكنه لم يتلق ردا بعد.

كما أعلن أن كييف بدأت الاستعداد "لإجلاء السائقين من نقاط المراقبة المعطلة على أراضي بولندا"، من دون إعطاء تفاصيل حول طبيعة التدخل.

وأضاف أن أوكرانيا بدأت أيضا الاستعداد لتزويد السائقين الغذاء والماء والدواء والوقود.

وقد فشلت جولتان على الأقل من المحادثات بين كييف وسائقي الشاحنات.

من جانبها، أعلنت وارسو هذا الأسبوع أنها ستجري "عمليات تفتيش مكثفة" للشاحنات الأوكرانية على الطرق المؤدية إلى الحدود في محاولة لتهدئة عمال النقل المحتجين.

واستقبلت بولندا أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

منعطف الانتخابات البرلمانية

لكن العلاقات مع أوكرانيا اتخذت منعطفا سيئا خلال الانتخابات البرلمانية البولندية في خريف هذا العام، عندما عزز الحزب الحاكم خطابه القومي ودخل في مشاحنات مع كييف.

ومع تدهور الوضع على الحدود البولندية، حذا سائقو الشاحنات السلوفاكيون حذو جيرانهم الشماليين وبدأوا أيضا إغلاق المعابر مع أوكرانيا.

وسمح أعضاء نقابة سائقي الشاحنات السلوفاكية (يوناس) لأربع شاحنات فقط بدخول أوكرانيا كل ساعة من معبر فيسن نيميكي.

وقال نائب رئيس النقابة راستيسلاف كورما لوكالة فرانس برس "سنبقى هنا حتى تتّخذ خطوات للحد من المنافسة من شركات النقل الأوكرانية".

وأضاف كورما "نريد دعم زملائنا البولنديين".

إلغاء التصاريح

وتقول شركات النقل البري البولندية والسلوفاكية إن إلغاء التصاريح أفاد المنافسين الأوكرانيين وأثر بشدة على أرباحها.

وحذّرت وكالة الحدود الأوكراني الجمعة من حدوث اضطرابات في حركة البضائع عند معبر فيسن نيميكي، لكنها أكدت أن "حركة المرور غير معطلة بعد دخول سلوفاكيا".

وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لن تقيّد حركة السيارات ولا الحافلات أيضا".

وجاء الاحتجاج في سلوفاكيا بعدما عطلت الحكومة الجديدة في براتيسلافا في وقت سابق من هذا الشهر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.