كركوك (العراق): قتل خمسة عناصر على الأقلّ من فصيل عراقي موالٍ لإيران منضوٍ في الحشد الشعبي بضربة جوية مساء الأحد في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

ولم يتبن أي طرف هذه الضربة حتى الآن، لكنها أتت غداة اتصال بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء العراقي أكّد فيه الأخير رفض بغداد لأي "اعتداء" على الأراضي العراقية.

وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية" لم يحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت "موقعاً" لأحد فصائل الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، مشيراً إلى سقوط خمسة قتلى.

وأفاد مسؤول أمني في بغداد من جهته بأن "طائرة مسيرة استهدفت موقعاً للنجباء"، أحد فصائل الحشد الشعبي، في "قضاء الدبس"، مضيفةً أن الضربة أسفرت عن "خمسة قتلى وخمسة جرحى".

وتقع المنطقة المستهدفة في محافظة كركوك قرب حدود إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي. وقال مسؤول في الشرطة في القضاء إنه تمّ العثور على "بقايا ما يبدو أنه طائرة مسيّرة" في المكان.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن السبت "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، على ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وجدّد السوداني في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية حماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق" في إشارة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الموجودة في بلاده، وفق البيان نفسه.

توترات إقليمية

وتسببت الحرب بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة بتداعيات إقليمية، وكانت شرارة لهجمات عديدة شنتها فصائل موالية لإيران ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق وفي سوريا المجاورة.

وتبنّت معظم الهجمات ضدّ القوات الأميركية "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي.

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت ضربات أميركية مرتين مقاتلين في فصائل موالية لإيران في العراق، رداً على تلك الهجمات المتواصلة. كما قصفت واشنطن ثلاث مرات مواقع مرتبطة بإيران في سوريا.

وتوقفت هذه الهجمات ضد القوات الأميركية خلال فترة الهدنة بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، والتي انتهت صباح الجمعة، ما زاد الخشية من تصعيد إقليمي جديد.

وأحصت واشنطن حتى الآن 76 هجوماً منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضدّ قواتها، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس، وفق حصيلة جديدة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.

وأسفرت تلك الهجمات التي نفذت عبر طائرات مسيرة أو صواريخ، عن إصابة 60 شخصاً من بين القوات الأميركية، وفق البنتاغون.

وأسفر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر عن نحو 1200 قتيل في إسرائيل غالبيتهم مدنيون حسب السلطات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت قصفا مكثفا على قطاع غزة وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 15523 قتيلا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.