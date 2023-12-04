بيساو: قرر رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو حل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الاثنين بعد ثلاثة أيام من الأحداث التي وصفها بأنها "محاولة انقلاب"، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي أرسل إلى وسائل الإعلام.

وجاء في النص "سيحدّد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في الوقت المناسب، وفقا لأحكام (...) الدستور".

وبرر إمبالو قراره بحصول عملية "تواطؤ" بين الحرس الوطني و"بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة".

وقال "بعد هذه المحاولة الانقلابية التي قادها الحرس الوطني، وفي مواجهة الأدلة القوية على وجود تواطؤ سياسي، أصبح الأداء الطبيعي لمؤسسات الجمهورية مستحيلا. تؤكّد هذه الحقائق وجود أزمة سياسية كبيرة".

رئيس البرلمان

من جهته، اتّهم رئيس البرلمان دومينغوس سيمويس بيريرا الرئيس بتنفيذ "انقلاب دستوري".

وأعلن إمبالو بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة جيرالدو جواو مارتينز سيبقى في منصبه، لكنه سيتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.