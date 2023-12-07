إيلاف من لندن: قالت بريطانيا إن زيارة وزير الدفاع الحالية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة.

وسيناقش الوزير غرانت شابس، مع القادة هناك الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات وكيف يمكن لبريطانيا دعم السلطة الفلسطينية واستعادة الرهائن، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال شابس "نعمل على إيجاد أفضل طريقة لإيصال المساعدات والدعم لمن هم في أمس الحاجة إليها بأسرع الطرق. ويشمل ذلك خيارات عن طريق البر والبحر والجو".

وذكر البيان أن شابس سيبحث كيفية دعم المملكة المتحدة للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن جهود منع المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل البيان عن وزير الدفاع القول إن بلاده نشرت ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، وإن قواتها موجودة لدعم جهود المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير شابس ضرورة أن يظل قتال إسرائيل ضد حركة (حماس) ضمن القانون الدولي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال شابس إن بريطانيا تدرس إرسال سفينة الدعم العسكري (ليم باي) لتوفير المساعدات الطبية والإنسانية في الشرق الأوسط.

اجتماعات

مقرر أن يلتقي شابس مع وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية اللواء زياد هب الريح لبحث ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني للفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن مكتبه.

كما سيجتمع في تل أبيب مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "لبحث الوضع الأمني الحالي والخطوات المقبلة لإسرائيل".

ومقرر أن يزور شابس أيضا مجمع كفار عزة السكني في جنوب إسرائيل والذي شهد هجوما من حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.