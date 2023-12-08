إيلاف من لندن: أشعلت عمدة وستمنستر في قلب لندن، مساء أمس الخميس أضواء شجرة عيد الميلاد في ميدان الطرف الأغر لهذا العام أمام مئات من سكان لندن والزوار.

وكانت شجرة التنوب النرويجية (Picea Abies) التي يبلغ ارتفاعها 64 قدمًا (19 مترًا) وصلت يوم الاثنين بعد رحلة استغرقت عشرة أيام وتم تزيينها على الطراز النرويجي التقليدي باستخدام أضواء موفرة للطاقة.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية السادسة والسبعين لإرسال النرويج لأول شجرة إلى لندن تعبيرًا عن الشكر للمساعدة التي قدمتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، واليوم، تمثل الشجرة أيضًا الوحدة والصداقة والأمل للأجيال القادمة.

رحلة الألف ميل

وقطعت شجرة هذا العام رحلتها التي يبلغ طولها ما يقرب من 1000 ميل برا وبحرا بعد حفل قطع الأشجار السنوي في غابات نوردماركا، خارج أوسلو يوم الجمعة 24 نوفمبر.

واستضافت هذا الحدث العمدة اللورد باتريشيا مكاليستر بحضور عمدة أوسلو آن ليندبو وعمدة العاصمة لندن صادق خان والسفير النرويجي لدى بريطانيا توري هاتريم والسفير البريطاني لدى النرويج جان طومسون.

وغالبًا ما يوصف حفل الإضاءة السنوي، الذي يطلق عليه العديد من النرويجيين لقب ملكة الغابة، بأنه البداية غير الرسمية لفترة الأعياد في العاصمة. وسيبقى في الساحة حتى الجمعة 5 يناير.

وقالت السيدة باتريشيا مكاليستر، عمدة وستمنستر: شجرة هذا العام مذهلة. لقد قام الجميع بعمل رائع من خلال التأكد من وصوله بأمان وبدا في أفضل حالاته. أود أن أشجع الجميع على القدوم ورؤيتها والاحتفال بهذه الهدية الرائعة من شعب النرويج"