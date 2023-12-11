القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّ أكثر من 100 من جنوده قُتِلوا منذ بدء الهجوم البرّي المستمرّ في قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضح الجيش أنّ حصيلة الجنود القتلى ارتفعت الى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشف عن هويتهم الاثنين.