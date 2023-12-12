موسكو: حقق الجيش الروسي تقدما "كبيرا" في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا المحتلة جزئيا، على ما أكد يفغيني باليتسكي الحاكم المعين من جانب موسكو.

يتواصل هجوم موسكو الذي باشرته في شباط/فبراير 2022 لكن الجبهة بقيت على حالها تقريبا في شرق أوكرانيا وجنوبها هذا الشتاء.

وقال باليتسكي عبر تلغرام "تقدمت وحداتنا بشكل كبير شمال شرق نوفوبوكروفكا".

تقع نوفوبوكروفكا على بعد حوالى 20 كيلومترا شرق روبوتين التي تؤكد كييف بأنها استعادتها خلال الصيف لكنها تواجه صعوبة مذاك في إبقائها تحت سيطرتها.

وأفاد باليتسكي بأن القوات الروسية "ليست صامدة على خط الجبهة فحسب، بل تتقدم أيضا".

وأكد الجيش الأوكراني الثلاثاء وقوع هجمات روسية على طول خط الجبهة بما في ذلك في الجنوب.

وقال في تقريره اليومي "في منطقة زابوريجيا، صدّت قوات الدفاع 3 هجمات للعدو في مناطق شمال بريوتني وغرب نوفوبوكروفكا في منطقة زابوريجيا".

من شأن التقدم أن يفاقم الضغط على القوات الأوكرانية في روبوتين فيما تسيطر القوات الروسية على مناطق في غرب وجنوب وشرق القرية.

اعتبرت كييف أن استعادة قرية روبوتين الصغيرة في الجنوب، في آب/اغسطس كان مؤشرا على نجاح هجومها المضاد الذي يبدو أبطأ مما كان متوقعا.

سيطرت روسيا على أجزاء واسعة من منطقة زابوريجيا منذ بدء هجومها إلا أن مركز المنطقة الرئيسي ما زال تحت السيطرة الأوكرانية.