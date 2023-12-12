القاهرة: أغلقت في التاسعة مساء الثلاثاء (19,00 ت غ) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت على مدار ثلاثة أيام ويبدو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة شبه محسوم.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية مساء الثلاثاء عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.

وخاض السباق، الذي ستُعلَن نتائجه الرسمية في 18 كانون الأول/ديسمبر، اضافة الى السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاقٍ واسع من الجمهور.

وألقت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة المجاور، التي تستأثر بالاهتمام في العالم العربي، ظلالها على الحملة الانتخابية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر.

ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، الى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96% من الأصوات.

وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

إجراءات اقتصادية

ويترقب المصريون اجراءات اقتصادية يؤكد الخبراء أنها ستتخذ بعد الانتخابات في محاولة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحانقة التي تمر بها البلاد.

ويقترب معدل التضخم من 40% في مصر حيث يعيش قرابة 60% من ال 106 ملايين مصري حول خط الفقر.

وتضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، فيما تعاني البلاد من شح في العملات الأجنبية خصوصا بسبب تأثيرات الحرب الأوكرانية-الروسية.