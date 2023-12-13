إيلاف من الجزائر: أعلن الجيش الجزائري الأربعاء ان خفر السواحل اوقفوا الإثنين ثلاثة مغاربة كانوا على متن دراجة مائية في المياه الإقليمية الحدودية بمرسى بن مهيدي، المنطقة التي قُتل فيها مصطافين مغربيين في أغسطس(آب) الماضي.



بيان

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان "خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية قامت صباح يوم الاثنين في حدود الساعة 08,40 (07,40 ت غ) دورية من من حرس السواحل بتوقيف ثلاثة أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق مياهنا الإقليمية على بعد حوالى سبعة أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي" الحدودي مع شاطئ السعيدية في المغرب.

وتابع البيان "أفضت التحقيقات الاولية التي لا تزال متواصلة إلى ان الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية".

ووصفت وزارة الدفاع هذه المنطقة البحرية الحدودية بانها "تعرف نشاطًا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".



وفي 29 اغسطس(آب) قُتل عبد العالي مشوار وهو مصطاف مغربي، 40 عاما ، كان مقيمًا في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي، وهو فرنسي مغربي ، 29 عاما، بعد أن أطلق خفر السواحل الجزائريين النار عليهما في المياه الإقليمية الجزائرية.