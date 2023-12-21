كييف (أوكرانيا): أسفرت عمليات قصف روسية عن مقتل سيدتين وجرح رجل صباح الخميس في مدينة نيكوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا، كما أعلنت سلطات المنطقة بعد سلسلة من الهجامات الجوية على عدد كبير من المناطق.

وقال سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على تطبيق تيليغرام إن "الجيش الروسي قصف نيكوبول في الصباح بالمدفعية الثقيلة".

وأضاف أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل امرأتين تبلغان من العمر 60 و46 عاما، وجرح رجل في السادسة والثمانين من العمر، موضحا أن سبعة مبان تضررت. وأرفق رسالته بصور تظهر خصوصا منزلاً دمرت جدرانه.

وقبيل ذلك، أعلنت أوكرانيا أنها تعرضت لهجوم ليلي جديد من روسيا ب35 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، تم إسقاط 34 منها.

والهجمات التي جرت "على موجات" أثناء الليل، انطلقت من شبه جزيرة القرم المحتلة ومن الشاطئ الشرقي لبحر آزوف وكذلك من كورسك المدينة الروسية القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا، حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تلغرام.

وتحدث رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف رسلان كرافتشينكو عن حريق أُخمد بسرعة بعدما تسبب به هجوم بطائرة مسيّرة في أحد المستودعات.

ونشرت إدارة الطوارئ الحكومية مقطع فيديو للموقع المتضرر في منطقة كييف، يظهر الحطام المتفحم ورجال الإنقاذ الذين يعملون في مكان الحادث.

وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ ضد أوكرانيا كل ليلة تقريبا. وتتهم كييف الكرملين بالسعي إلى ترويع السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية للطاقة من أجل إغراقهم في الظلام والبرد، كما حدث في الشتاء الماضي.

ومنذ ذلك الحين، عززت البلاد أنظمة الدفاع الجوي بأسلحة غربية يمكنها تدمير غالبية الطائرات بدون طيار أو الصواريخ المتفجرة التي ترسلها روسيا.

في الوقت نفسه من الشتاء الماضي، كان ملايين الأشخاص محرومين من التيار الكهربائي في أوج موجة صقيع، وهو أمر تريد أوكرانيا تجنبه بأي ثمن هذا العام.