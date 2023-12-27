باريس: توفي الفرنسي جاك ديلور، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية الذي اضطلع بدور هام في إطلاق اليورو، الأربعاء عن عمر يناهز 98 عاما، حسب ما أعلنت ابنته مارتين أوبري لوكالة فرانس برس.

وأكد رئيس بلدية مدينة ليل أنه "توفي هذا الصباح (الأربعاء) في منزله بباريس أثناء نومه".

حقيبة الاقتصاد

تولى ديلور حقيبة الاقتصاد في ظل رئاسة فرانسوا ميتران (1981-1984)، وبدد آمال اليسار برفضه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 في فرنسا عندما كان الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، وهو قرار مذهل أعلنه على شاشة التلفزيون أمام 13 مليون مشاهد.

وعلق على قراره في حوار مع مجلة "لوبوان" عام 2021 قائلا "لا أشعر بأي ندم"، مضيفا "كان لدي حرص شديد للغاية على الاستقلالية، وشعرت أنني مختلف عن من حولي. طريقتي في ممارسة السياسة لم تكن نفس طريقتهم".

في بروكسل حيث ظل على رأس المفوضية بين عامي 1985 و1995، ساهم جاك ديلور في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة: إنشاء السوق الموحدة، والتوقيع على اتفاقيات شنغن، والقانون الأوروبي الموحد، وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي سيؤدي إلى إنشاء منطقة اليورو، وغيرها.

ماكرون وميشال

وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا في منشور على منصة إكس "سيلهمنا دائما التزامه ومثله العليا واستقامته. أحيي عمله وذكراه وأشاطر أحباءه آلامهم".

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلا "لقد كان فرنسيا عظيما وأوروبيا عظيما، وقد دخل التاريخ باعتباره أحد بناة أوروبا".