بكين: رأى الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس أن على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معا التحديات العالمية"، متحدثا بمناسبة قمة عقدت بين الطرفين في بكين.

وقال شي خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "علينا أن نواجه معا التحديات العالمية ونعمل معا على نشر الاستقرار والازدهار في العالم".

وكان ميشال قد أعلن في مستهلّ قمّة مع جينبينغ في بكين الخميس أنّ التكتّل يريد "علاقة مستقرة مع الصين ويستفيد منها كلا الطرفين".

وقال ميشال مخاطباً شي في كلمته الافتتاحية للقمة الأوروبية-الصينية "نحن متّحدون في الالتزام بالسعي لإقامة علاقة مستقرّة مع الصين ويستفيد منها كلا الطرفين"، مشدّداً على أنّ التكتّل يسعلى لعلاقة تقوم على "مبادئ الشفافية، والقدرة على التوقّع، والمعاملة بالمثل".