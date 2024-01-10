إيلاف من لندن: أسقطت سفينة حربية بريطانية 7 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر في عملية مع القوات الأميركية لصد أكبر هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ حتى الآن.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن الطائرات بدون طيار كانت متجهة نحو السفينة دياموند HMS Diamond، وهي مدمرة من النوع 45 نشرتها المملكة المتحدة للمساعدة في حماية الشحن في المنطقة، وكذلك السفن التجارية مساء الثلاثاء.

كما شاركت في المهمة طائرات حربية أميركية تعمل من حاملة طائرات عملاقة، بالإضافة إلى سفن حربية أمريكية أخرى إلى جانب المدمرة البريطانية.

وبدأ الهجوم الحوثي حوالي الساعة 9.15 مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب بيان للجيش الأمييكي وصفه بأنه "هجوم معقد". وقالت الولايات المتحدة إن هذا هو الهجوم السادس والعشرون للحوثيين على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر.

كلام وزير الدفاع

وشرح وزير الدفاع البريطاني، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتفصيل دور المملكة المتحدة وقال: "بين عشية وضحاها، نجحت سفينة ديتموند HMS Diamond، إلى جانب السفن الحربية الأميركية، في صد أكبر هجوم من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن".

واضاف: "باستخدام صواريخ وبنادق سي فايبر Sea Viper، دمرت دياموند Diamond العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية المتجهة إليها والسفن التجارية في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار لـ Diamond أو طاقمها.

وتابع الوزير: "لقد أوضحت المملكة المتحدة وحلفاؤها في السابق أن هذه الهجمات غير القانونية غير مقبولة على الإطلاق، وإذا استمرت فإن الحوثيين سيتحملون العواقب. سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي."

ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن الهجمات تهدف إلى إنهاء الهجوم الجوي والبري على قطاع غزة في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر.

ويقوم تحالف من الدول بقيادة الولايات المتحدة بدوريات في البحر الأحمر لمحاولة منع الهجمات. وشهدت السفن اقتراب الصواريخ والطائرات بدون طيار.

هجوم الحديدة

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، التي تراقب هجمات الشحن في المنطقة، إنها على علم بهجوم قبالة ميناء الحديدة اليمني يوم الثلاثاء.

وقالت شركة الاستخبارات الخاصة (أمبري) إن السفن ذكرت عبر الراديو أنها شاهدت صواريخ وطائرات بدون طيار، بينما حثت السفن الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة "السفن على التحرك بأقصى سرعة".

ويشار في الأخير، إلى أن الهجوم وقع قبل تصويت مزمع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء لإدانة هجمات المتمردين على السفن التجارية والسفن التجارية والمطالبة بوقف فوري لها.

