إسطنبول: أغلقت السلطات التركية، اليوم، مضيق الدردنيل أمام السفن العابرة في كلا الاتجاهين، بسبب عاصفة ثلجية تضرب أنحاء من غرب البلاد، وانخفاض الرؤية أمام الملاحة البحرية والجوية.

وأوضحت سلطات أسطنبول، في بيان، أن هذا الإغلاق يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة البحرية وأمان السفن العابرة والطواقم على متنها في ظل الظروف الجوية الصعبة، لافتة إلى أنه جرى في شهر نوفمبر الماضي أيضا أغلق المضيق أمام مرور السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أن مضيق الدردنيل ممر بحري ضيق يفصل بين القارتين الأوروبية والآسيوية، ويشكل جزءا من مدينة إسطنبول، ويجعل موقعه الاستراتيجي منه جسرا حيويا لحركة السفن والبضائع بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وممرا بحريا ضروريا للتجارة البينية والتواصل الاقتصادي بين العديد من الدول.