موسكو: أشاد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكورية الشمالية تشوي سون هوي الثلاثاء بعمق العلاقات بين بلديهما المتهمين من الغرب بالعمل معا لدعم تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الوزيرين خلال محادثات في موسكو أعقبت زيارة عالية المستوى قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي.

وقال لافروف "ندعم كوريا الشمالية على الدوام في الأمم المتحدة ونثمّن بشكل كبير موقفكم المشابه في دعم الموقف الروسي، بما في ذلك في القضايا المرتبطة بعمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأما تشوي، فأكدت بأن الاجتماع يعد دليلا على أن العلاقات الثنائية "الوديّة.. تتطور بما يتوافق مع خطط زعيمي البلدين".

وأفادت الولايات المتحدة هذا الشهر بأن روسيا التي تعاني من نقص في الأسلحة بعد عامين من الحرب، هاجمت أوكرانيا بصواريخ حصلت عليها من كوريا الشمالية.

سلسلة عقوبات

تخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها للأسلحة الذرية والصواريخ البالستية التي شهدت تقدّما متسارعا في عهد كيم.

كما اتّهم حلفاء أوكرانيا كوريا الشمالية بتزويد القوات الروسية بمخزونات كبيرة من القذائف المدفعية.

ولفت لافروف إلى أن هدف الاجتماع يتمثّل بتقييم وضع الاتفاقيات التي أُبرمت خلال القمة التي استضافتها روسيا بين كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دون تقديم تفاصيل.

وذكر الكرملين بأن الوزيرين سيجتمعان لاحقا مع بوتين لإطلاعه على نتائج محادثاتهما.

وافق بوتين على دعوة لزيارة كوريا الشمالية لكنه لم يحدد موعدا للقيام بها.