إيلاف من دافوس: تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الخميس، فقال إن الإسرائيليين لا يستطيعون التفكير الآن في أي عملية سلام مع الفلسطينيين بعد الذي حصل في 7 أكتوبر.

وأضاف: "فقدت إسرائيل الثقة في عمليات السلام بعد هجمات حماس وفصائل فلسطينية أخرى، فهذه الأنشطة تقوض أي عملية سلام وأي استقرار في العالم".

وأكد هرتسوغ على ضرورة استئصال حماس "لمستقبل أفضل لجيراننا الفلسطينيين"، داعيًا إلى تشكيل تحالف "قوي جدًا" لمواجهة إيران وأذرعتها في المنطقة، كالفصائل المسلحة في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان.

وقال إن تصوره لليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة هو "تحالف دولي يتكفل بإعادة بناء غزة بطريقة تتيح سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين ومستقبلا مختلفا للقطاع نفسه".