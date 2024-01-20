مدريد: تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت حاملين الأعلام الفلسطينية ومردّدين شعارات مناهضة لإسرائيل، وطالبوا "بوقف الإبادة في فلسطين".

وفي مدريد، أكدت الحكومة الاسبانية أنّ نحو 25 ألف متظاهر ساروا بين محطة أتوتشا وساحة "سيبيليس" وسط العاصمة.

ودعت اللافتة الرئيسية، بألوان العلم الفلسطيني، الحكومة الإسبانية إلى "إنهاء تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل".

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها باللغة الإنكليزية "أوقفوا الإبادة".

كما خرجت تظاهرات في مدن إسبانية كبرى أخرى بينها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين".

وإسبانيا إحدى أكثر الدول انتقاداً لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

هجوم جوي وبحري وبري

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تدمير حماس وتجريد غزة من السلاح في أعقاب هجوم شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وأدى هجوم حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وتشن إسرائيل هجوماً جوياً وبحرياً وبرياً لا هوادة فيه على قطاع غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24927 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، استدعت إسرائيل سفيرتها لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز اتّهمته على إثرها "بدعم الإرهاب".

ويومها، قال سانشيز للتلفزيون الإسباني العام إنّ لديه "شكوكاً جدّية" بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.

وعادت السفيرة الاسرائيلية إلى مدريد في كانون الثاني (يناير).