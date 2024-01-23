إيلاف من دبي: يتباطأ النمو السكاني في إسرائيل مع استمرار انخفاض معدلات الخصوبة بين جميع المجموعات الدينية، رغم أنه لا يزال مرتفعا نسبيا بالنسبة لدولة متقدمة، وفقا لتقرير نشرت "تايمز أو إسرائيل" الاثنين.

في نهاية العام الماضي، بلغ عدد سكان إسرائيل 9.84 مليون نسمة، بزيادة 1.86 في المئة خلال عام. وقال تقرير صادر عن مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل ومقره القدس، إن معدل النمو هذا أقل من المتوسط خلال العقد الماضي، على الرغم من أن معدل الوفيات في العام الماضي كان عند مستوى قياسي منخفض حتى نهاية سبتمبر، وكانت الهجرة أعلى من المعدل الطبيعي.

تراجع خصوبة اليهوديات

بين عامي 2018 و2022، انخفض متوسط معدل الخصوبة لليهود من 3.17 إلى 3.03 طفل لكل امرأة، بحسب خبير الديموغرافيا في مركز تاوب، البروفيسور أليكس فاينرب. وكان الانخفاض أكبر بين النساء المسلمات والمسيحيات، من 3.20 إلى 2.91 بين المسلمات، ومن 2.06 إلى 1.68 بين المسيحيات. أما بين النساء الدرزيات فقد انخفض المتوسط من 2.16 إلى 1.85.

وذكر تقرير تاوب أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، كان معدل الخصوبة بين النساء اليهوديات أقل بنسبة 3.6 في المئة مما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2022، بينما كان معدل الخصوبة لدى النساء العربيات أقل بنسبة 3.1 في المئة.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى تعزيز الهجرة إلى إسرائيل، والتي كانت تمثل، خلال العقد السابق، نحو 20 في المئة من النمو السكاني سنويا. وخلال عام 2022، ارتفع هذا الرقم إلى 39 في المئة، مع استمرار نفس المستوى في النصف الأول من عام 2023.

المجموعة السوفياتية

وأشار فاينرب إلى أن المجموعة التي وصفها مكتب الإحصاء المركزي بأنها "غير مصنفة بحسب الدين" وتتألف بشكل رئيسي من مهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق لم يتم قبولهم كيهود من قبل السلطات الدينية في البلاد، تلعب دورًا متزايد الأهمية في التغيرات الديموغرافية في إسرائيل. ففي عام 2009، شكلت هذه المجموعة حوالي 3 في المئة من النمو السنوي في إسرائيل، وارتفعت إلى 6 في المئة بحلول عام 2012، و8 في المئة بحلول عام 2015، و13 في المئة بحلول عام 2019، وما يقرب من 20 في المئة بحلول عام 2023.

وأظهرت بيانات من مسح القوى العاملة أن هذه المجموعة تمتعت بأعلى معدل توظيف وأطول ساعات عمل من أي مجموعة في إسرائيل – حتى أنها تجاوزت تلك التي يتمتع بها اليهود العلمانيون. وكتب وينريب: "بعبارة أخرى، يبدو أن هذه المجموعة من المهاجرين هي النوع الدقيق من السكان المنتجين الذي يدعمه ويسعى العديد من المروجين للهجرة في أوروبا إلى تشجيع". إذا كان الأمر كذلك، فإن إسرائيل كانت محظوظة اقتصاديا".

وأشار التقرير إلى نمو ثابت في علاجات الخصوبة في إسرائيل، حيث نفذت 26 عيادة التلقيح الصناعي المعتمدة من وزارة الصحة 50,680 دورة علاجية في عام 2020. وفي عام 2019، تمت 5 في المئة من الولادات الحية بالتلقيح الاصطناعي.

المصدر: "تايمز أو إسرائيل"