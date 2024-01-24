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ضمن مسيرته لتمثيل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب ينتزع فوزاً حاسماً في الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير

مناصرون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحتلفون بنجاحه في نيوهامشير في 23 كانون الثاني (يناير) 2024
مناصرون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحتلفون بنجاحه في نيوهامشير في 23 كانون الثاني (يناير) 2024

إيلاف من واشنطن: حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، فوزاً حاسماً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير، ضمن مسيرته للفوز بتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويمثل فوز نيو هامشير انتصاراً كبيراً من شأنه أن يجعل المنافسة في تشرين الأول (نوفمبر) المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن أكثر احتمالاً من أي وقت مضى.

وتمكن ترامب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامشير عبر هزيمة منافسته الوحيدة، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وتقلصت مساحة المنافسة الجمهورية التي كانت مكتظة بـ14 مرشحاً لتقتصر المنافسة على مرشحين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد بعدما حل في المرتبة الثانية في أيوا.

انسحاب دي سانتيس
وانحصر، الأحد، سباق الحصول على ورقة الترشح للحزب الجمهوري في مرشحين اثنين فقط، بعدما حل حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، ثانيا بفارق كبير، في انتخابات أيوا، فقرر الانسحاب ودعم حملة ترامب.

وكانت استطلاعات الرأي منحت تقدما مريحا لترامب، في نيوهامشير، قبل انسحاب دي سانتيس. وتقدر الاستطلاعات أيضا أن أغلب أنصار حاكم ولاية فلوريدا يرون ترامب مرشحهم الأفضل.

وقال ترامب الاثنين، في تجمع في لاكونيا، نيوهامشير: "إذا كنتم تريدون مرشحا فاشلا، يضع أمريكا في آخر اهتماماته، فصوتوا لنيكي هيلي".

وقال للحاضرين إن "أنصار العولمة واليسار المتطرف من الشيوعيين، هم الذين يسعون لإقناع الليبراليين بالتصويت لها، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري". وأضاف: "يريدون التنافس معها على الرئاسة لأن الفوز عليها من السهولة بمكان".

أصوات منتصف الليل
وأدلى أغلب الناخبين في نيوهامشير بأصواتهم الثلاثاء، لكن سكان قرية ديكسفيل نوتش القلائل، صوتوا في منتصف الليل، عملاً بتقليد عمره عشرات السنين. وقد اختار الناخبون المسجلون في المنتجع السياسي، وعددهم ستة، المرشحة، نيكي هيلي.

وقالت هيلي، البالغة من العمر 52 عاماً، في تجمع شعبي إن: "ترامب منشغل بالقضايا الجنائية والمدنية المتابع فيها". وينفي ترامب جميع التهم الموجهة له، ويصفها بأنها حملة قمع سياسي مسلطة عليه.

وأضافت: "عندما تستمع إلى ترامب وهو يتحدث، ما هو موضوع حديثه؟ التظلم، والماضي، إنه يتحدث عن الثأر ".

"ويتحدث بايدن عن التحقيقات. لا أحد منهما يتحدث عن المستقبل. أنا مترشحة لأنني لا أريد لأطفالي أن يعيشوا بهذه الطريقة".

وإذا فاز ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، بالترشح الجمهوري، وقابل المرشح الديمقراطي بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، فإن المنافسة بينهما ستكون إعادة للانتخابات الرئاسية 2020.

كلمات مفتاحية :الولايات المتحدة الأميركية الانتخابات الأميركية 2024 سياسة معرفة فكر قضايا معاصرة قضايا الشرق الأوسط قضايا استراتيجية
هالة راضي
هالة راضي

إعلامية وكاتبة


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