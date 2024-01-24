ترامب ينتزع فوزاً حاسماً في الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير

إيلاف من واشنطن: حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، فوزاً حاسماً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامشير، ضمن مسيرته للفوز بتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويمثل فوز نيو هامشير انتصاراً كبيراً من شأنه أن يجعل المنافسة في تشرين الأول (نوفمبر) المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن أكثر احتمالاً من أي وقت مضى.

وتمكن ترامب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامشير عبر هزيمة منافسته الوحيدة، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وتقلصت مساحة المنافسة الجمهورية التي كانت مكتظة بـ14 مرشحاً لتقتصر المنافسة على مرشحين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد بعدما حل في المرتبة الثانية في أيوا.

انسحاب دي سانتيس

وانحصر، الأحد، سباق الحصول على ورقة الترشح للحزب الجمهوري في مرشحين اثنين فقط، بعدما حل حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، ثانيا بفارق كبير، في انتخابات أيوا، فقرر الانسحاب ودعم حملة ترامب.

وكانت استطلاعات الرأي منحت تقدما مريحا لترامب، في نيوهامشير، قبل انسحاب دي سانتيس. وتقدر الاستطلاعات أيضا أن أغلب أنصار حاكم ولاية فلوريدا يرون ترامب مرشحهم الأفضل.

وقال ترامب الاثنين، في تجمع في لاكونيا، نيوهامشير: "إذا كنتم تريدون مرشحا فاشلا، يضع أمريكا في آخر اهتماماته، فصوتوا لنيكي هيلي".

وقال للحاضرين إن "أنصار العولمة واليسار المتطرف من الشيوعيين، هم الذين يسعون لإقناع الليبراليين بالتصويت لها، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري". وأضاف: "يريدون التنافس معها على الرئاسة لأن الفوز عليها من السهولة بمكان".