عمّان: التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والأوضاع الكارثية التي تسببها، وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى سبل زيادة التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وقال الصفدي إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية يجب تحقيقها فوراً، والسبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وإدخال ما يكفي من المساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع.

خطر توسع الحرب

وحذر الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع بيربوك من أن تصاعد خطر توسع الحرب إقليمياً سيزيد مع كل يوم يستمر فيه العدوان. وأكد ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفوري للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، التي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين. مشددًا على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستهدف في إطار زمني محدد وضمن خطة واضحة تحقيق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وقالت الوزيرة الألمانية إنه لن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في سلام إلا إذا كان أمن أحدهما جزءًا لا يتجزأ من أمن الآخر، ولا يمكن لإسرائيل أن تكون آمنة دون توفير الأمن للفلسطينيين، ولا يمكن للفلسطينيين أن يشعروا بالأمن دون أن تكون إسرائيل آمنة، ويجب على الجميع أن يقوموا بدورهم حتى يتم وقف معاناة الجانبين، ويجب علينا ألا نترك أي حجر دون أن نقلبه على الطريق نحو حل الدولتين.

مساعدات إنسانية

وأضافت "مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا الموجودين الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه". مؤكدة الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية، للوصول لاحقًا إلى وقف إطلاق نار مستدام حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية".

ودعت الحكومة الإسرائيلية أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها، مؤكدة في نفس الوقت موقف بلدها الرافض لتهجير الفلسطينيين.