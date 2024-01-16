إيلاف من عمان: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية "بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، وذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.

وجدد الملك عبدالله "التأكيد على ضرورة السماح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم"، مشدداً على "رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".



وأكد رفضه "أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة"، محذراً من "تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها".

وقال: "إن الأمن والسلام والاستقرار لن يتحقق بالحلول العسكرية".

وأكد الملك عبدالله أن "السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين الذي يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ويضمن قيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".