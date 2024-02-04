إيلاف من لندن: يجول وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون - سيك في بلدان الخليج العربي ممارساً على ما يبدو ما يمكن أن نسميه "دبلوماسية ربطة العنق"، وذلك بعدما زار أبوظبي مرتدياً ربطة عنق بألوان العلم الإماراتي، صنعت خصيصاً لمناسبة زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، على أن يقصد الرياض والدوحة مع ربطتي عنق بألوان العلمين السعودي والقطري عند زيارته البلدين في جولته الشرق أوسطية.

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في الثاني من شباط (فبراير)، الوزير شين وهو يرتدي ربطة عنق ترمز للعلم الإماراتي بألوانه الأربعة خلال محادثات جمعته مع وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن مبارك فاضل المزروعي.

وقال شين خلال الاجتماع إنَّ اسم ربطة العنق، بالإنكليزية، يحمل أيضاً معنى "التضامن"، وأن قيامه بارتداء ربطة العنق بألوان العلم الإماراتي الأربعة ترمز إلى الرغبة في أن تصبح كوريا الجنوبية والإمارات "أخوين لا ينفصلان".

وقال المزروعي إنه يبدو أن ربطة العنق ترمز للعلاقة الوثيقة بين البلدين، وفقاً لمسؤول بالوزارة.

جولة تقوده إلى السعودية وقطر

ويقوم الوزير شين حالياً بجولة شرق أوسطية، ستنقله إلى المملكة العربية السعودية وقطر بعد الإمارات. وقد لُونت ربطة العنق بثلاثة خطوط بالألوان الأخضر والأبيض والأسود على خلفية حمراء اللون، مع صورتين بارزتين للعلمين الإماراتي والكوري جنباً إلى جنب.

وقالت وزارة الدفاع إنَّ ربطة العنق صنعت خصيصاً بمناسبة زيارة الوزير إلى الإمارات، وأعلنت أنه سيرتدي ربطتي عنق جديدتين على شكلي العلمين السعودي والقطري خلال زيارته لهما.



ربطة العنق التي صنعت خصيصاً لزيارة وزير الدفاع إلى الإمارات ربطة العنق التي صنعت خصيصاً لزيارة وزير الدفاع إلى الإمارات

وقدم الوزير شين ربطة عنق مصنوعة خصيصاً كهدية لنحو 10 مسؤولين حكوميين إماراتيين، بمن فيهم الوزير المزروعي.

وخلال زيارته اللاحقة إلى السعودية وقطر، يخطط شين لتقديم ربطة عنق مصنوعة خصيصاً على شكلي علمي البلدين لمسؤوليهما كهدية.

وكان شين التقى المزروعي، الجمعة، حيث ناقشا سبل تعزيز تعاونهما كشريكين في «شراكة استراتيجية خاصة»، وفقاً للوزارة.

واستعرض الجانبان إنجازات تعاونهما الدفاعي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وتبادلا الأفكار حول المضي قدماً في التعاون الذي يركز على المستقبل.