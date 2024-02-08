إيلاف من الرياض: ناقش اجتماع وزاري تشاوري في الرياض، مساء الخميس، تطورات الأوضاع بالمنطقة؛ وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

شارك في الاجتماع الوزاري العربي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، ونظراؤه سامح شكري (مصر)، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قطر)، والدكتور أيمن الصفدي (الأردن)، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان (الإمارات)، إلى جانب حسين الشيخ؛ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان في استقبالهم لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي.



الخريجي مستقبلا محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الخريجي مستقبلا محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

وقالت الخارجية الأردنية في بيان اطلعت عليه "إيلاف" إن الصفدي يشارك الخميس في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي، الذي يستضيفه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف البيان إن الاجتماع يضم إلى جانب وزراء الخارجية العرب "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ".



الخريجي مستقبلا الصفدي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي الخريجي مستقبلا الصفدي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى رداً على العملية التي نفذتها حركة حماس، في 7 تشرين الأول ( أكتوبر) 2023، واختطفت فيها رهائن مدنيين.