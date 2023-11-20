موسكو: يستضيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب وكالة الإعلام الروسية، اجتماعاً في موسكو غداً الثلاثاء؛ لبحث الوضع في غزة مع وزراء خارجية دول من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وفقاً لما بثته وكالة "رويترز".

وتقوم اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بجولة تهدف إلى "اتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة".

وعلى خط موازٍ، تسعى اللجنة إلى العمل على تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة، والضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية.

واجتمعت اللجنة، اليوم، بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.