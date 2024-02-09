إيلاف من لندن: قالت الشرطة البريطانية إن المشتبه به في هجوم كلابهام بجنوب لندن الكيميائي قد مات على الأرجح، أثناء قيامها بالبحث في نهر التايمز عن جثة.

ويُعتقد أن عبدالشكور إيزيدي، وهو من أصول أفغانية، الذي ظل هارباً لأكثر من أسبوع، قد "غرق في الماء" في أعقاب الحادث الذي وقع جنوب غرب لندن يوم الأربعاء 31 يناير.

إصابة 12

وأدى الهجوم إلى إصابة 12 شخصًا، من بينهم أم تبلغ من العمر 31 عامًا وابنتيها اللتين تبلغان من العمر ثلاثة وثمانية أعوام. ويعتقد أن إصابات المرأة "تغير حياتها".

وكانت شريكة إيزيدي السابقة، قالت الشرطة إن انهيار العلاقة ربما كان الدافع وراء الهجوم المروع.

وقد تفقد المرأة البصر في عينها اليمنى وتظل مخدرة في المستشفى، ولا تزال مريضة لدرجة أنها لا تستطيع التحدث إلى الشرطة.

وكانت آخر مشاهدة للمشتبه به البالغ من العمر 35 عامًا على جسر تشيلسي على نهر التيمز، قبل الساعة 11:30 مساءً، وفقًا لشرطة العاصمة (سكوتلانديارد). وقالت القوة إنه "سار بهدف" قبل الجسر ثم تغير "سلوكه بشكل واضح".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "إنه يمشي صعودا وهبوطا ويمكن رؤيته متكئا على السور".

تدفق التيمز

وأضاف: "نهر التيمز يتدفق بسرعة كبيرة في هذا الوقت من العام وعلى نطاق واسع للغاية، ومن المحتمل ألا يتم العثور عليه أبدًا". وأضافت الشرطة أن "الموت هو النتيجة الأكثر احتمالا".

وقال القائد في سكوتلانديارد جون سافيل إنه لو لم ينزل إيزيدي إلى الماء، لكان الضباط على درجة عالية من الثقة في العثور عليه.

وأكدت الشرطة أنه لم يتم رؤية أي كاميرات مراقبة للمشتبه به بعد هذه النقطة.

وشاهد طبيب نفساني سلوكي بتكليف من الشرطة اللقطات ويعتقد أنه من الممكن أن يكون قد انتحر.

مطاردة

وكان إيزيدي فر هارباً بعد الهجوم الذي استخدم فيه مادة قلوية قابلة للتآكل في كلابهام مساء يوم 31 يناير / كانون الثاني.

وأطلقت شرطة العاصمة عملية مطاردة للإيزيدي الأسبوع الماضي، بمساعدة شرطة النقل البريطانية وضباط من شرطة نورثمبريا في نيوكاسل، حيث كان يعيش.

وكانت الشرطة قد حذرت الجمهور من أن الإيزيدي "خطير" ويجب عدم الاقتراب منه بينما كان يعتقد أنه طليق. وتم تسجيل الهجوم على شارع ليسار، بالقرب من كلابهام كومون، عبر كاميرا المراقبة.

ويستمر التحقيق مع "عدد كبير من الأشخاص" المخصصين لمعرفة ما حدث.

