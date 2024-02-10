مانيلا: قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة هز جزيرة مينداناو بالفلبين، السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وفي قراءة مختلفة، قالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجة وعلى عمق 27 كيلومتراً. وأضافت أنها لا تتوقع حدوث أضرار، لكن من الممكن أن تكون هناك توابع.

وذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وتم تحديده عند دائرة عرض 8.75 درجة شمالا وخط طول 125.71 درجة شرقا. ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

تشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.