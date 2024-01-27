أنتيغوا (غواتيمالا): ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات، الجمعة، جنوب غواتيمالا، ولم يبلغ عن وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية في مرحلة أولى.

وأفاد المعهد الوطني لعلم الزلازل أن الزلزال سجل حوالى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، ومركزه في المحيط الهادئ على سواحل منطقة إسكوينتلا، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، أوضح المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال 6,1 درجات وضرب على عمق 108 كيلومترات، فيما تحدث المعهد المحلي عن عمق 48 كيلومتراً.

وشعر سكان جنوب البلاد بالزلزال، وكذلك في مدينة أنتيغوا غواتيمالا السياحية المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة اليونسكو. وتقع هذه المدينة على بعد 45 كيلومترا من العاصمة.

🇬🇹 | URGENTE: Sismo de magnitud 6 se siente en Guatemala. pic.twitter.com/k67UL6MKRc — UH Noticias (@UltimaHoraNo) January 27, 2024

وقال الناطق باسم الدفاع المدني رودولفو غارسيا لصحافيين: "لم يسجل حتى الآن وقوع أي ضحايا أو أضرار".

تجدر الاشارة إلى أن غواتيمالا تشهد نشاطاً زلزالياً كبيراً، إذ تقع عند ملتقى صفائح الكاريبي ولوس كوكوس التكتونية. وتفيد السلطات أن 90 بالمئة من أراضي غواتيمالا معرضة لخطر وقوع زلازل.