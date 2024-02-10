إيلاف من لندن: كشف زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر عن أول محادثة "وقحة للغاية" مع زوجته فيكتوريا، وقال إنه لم يكن لديه "أفضل البدايات".

وتحدث الزوجان لأول مرة عبر الهاتف، قبل 16 عاما، عندما اتصل السير كير بالمحامية السابقة لاستجوابها بشأن دقة بعض المستندات. وقبل أن يغلق الخط، سمعها تقول لزميلها: "من هو بحق الجحيم؟".

وقال زعيم حزب العمال لمجلة (فوغ) البريطانية: "قد تظن، أنها ليست أفضل البدايات، لكنها كانت كلاسيكية تمامًا في فيك. "وقح جدًا، ومتواضع جدًا، ولا يوجد أي هراء من أي شخص، بما في ذلك مني."

وتزوج السير كير ستارمر وفيكتوريا العام 2007 ولديهما طفلان في سن المراهقة.

تعليق النائبة هاريس

وقالت كارولين هاريس، عضو البرلمان عن حزب العمال وصديقة العائلة، لمجلة (فوغ) إن هذه التصريحات كانت مميزة "إلى حد كبير" لزوجة زعيم حزب العمال، التي تعمل الآن في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأضافت أن السيدة ستارمر كانت "ورقة عباد الشمس، حرفيًا يين إلى يانه، وهو تعبير يعني "بين حبيب وحبيبته"".

وعن السير كير، قالت إنه "من السهل أن تكون معه"، مضيفة: "لن أقدم أبدًا أي شخص إلى كير وأفكر،" آمل ألا يبدو خانقًا جدًا بالنسبة لهم الآن".

وأضافت هاريس: "إنه مستعد للضحك والتسلية بسهولة. أعطه ما يحبه، وهو كرة القدم وعائلته، وسيكون سعيدًا".

دعم كامل

وتحدث السير كير، في وقت سابق عن أن زوجته تقدم له "الدعم الكامل"، حيث قال لقناة (سكاي نيوز) الشهر الماضي: "كل ما أفعله، أتحدث معه مع فيكتوريا، كل القرارات الكبيرة، نجلس ونتحدث فيها في المنزل وهذا أمر جيد، إلا أنني لست متأكدا من أنها وافقت على ذلك".

وأصبح السير كير نائبًا في البرلمان في وقت متأخر نسبيًا من حياته المهنية، حيث فاز بمقعد دائرة هولبورن وسانت بانكراس في لندن في عام 2015 بعد مسيرة مهنية لامعة كمحامٍ.

وكان ستارمر، بدأ التخصص في قانون حقوق الإنسان عام 1987، قبل أن يتولى منصب رئيس النيابة العامة ومدير النيابة العامة من عام 2008 إلى عام 2013.

زعامة الحزب

وتم انتخاب ستارمر البالغ من العمر 61 عامًا زعيمًا لحزب العمال بعد خمس سنوات فقط كعضو في البرلمان، في عام 2020، بعد أسوأ هزيمة له في الانتخابات العامة منذ عام 1935.

وفي المقابلة مع مجلة (فوغ)، أشار إلى أنه مؤهل جيدًا لاتخاذ "قرارات صعبة" بسبب خبرته في اتخاذ قرارات الحياة والموت كمحام، عندما عمل مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال: "كثيراً ما يقول الناس في السياسة: هل أنت قوي بما فيه الكفاية لاتخاذ القرارات الصعبة؟".

وأضاف: "جوابي على ذلك هو: انظر، إذا جلست في زنزانة مع شخص ما واضطررت إلى اتخاذ قرار بشأن قضيته مما قد يؤدي إلى حياته أو موته، فعليك اتخاذ بعض القرارات الصعبة".

