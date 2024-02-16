إيلاف من لندن: قالت زوجة المعارض الروسي ألكسي نافالني إنها لا تعرف ما إذا كان ينبغي عليها تصديق الأخبار المروعة عن وفاته أم لا؟.

وقالت يوليا نافالنايا، في حديثها في مؤتمر ميونيخ الأمني، إن أنباء وفاة زوجها لم ترد حتى الآن إلا من مصادر حكومية. وتقول: "لا يمكننا أن نصدق حقاً بوتين وحكومته".

وأضافت أنه إذا كانت أنباء وفاة زوجها صحيحة، فيجب على بوتين وحلفائه أن يتحملوا المسؤولية الشخصية عنها وعن كل ما "يفعلونه بروسيا".

ودعت نافالنايا كل الموجودين في مؤتمر الأمن الأوروبي أن يتحدوا ويساعدوا في معاقبة النظام الروسي..

وكان أليكسي نافالني تمكن من التواصل مع العالم من خلال محاميه، حيث قدم لهم رسائل ينشرها فريقه بعد ذلك عبر الإنترنت.

عيد الحب

وكان آخر منشور له على إنستغرام جاء قبل يومين فقط، في 14 فبراير. وكانت تلك رسالة في عيد الحب (يوم فالنتاين) موجهة إلى زوجة نافالني، يوليا، مع صورة للزوجين.

وجاء في المنشور: "بيننا مدن [و] آلاف الكيلومترات، لكنني أشعر أنك قريب في كل ثانية، وأحبك أكثر فأكثر."

وعلى صلة، قالت والدة أليكسي نافالني، ليودميلا، إن ابنها كان "حيًا وبصحة جيدة وسعيدًا" عندما رأته آخر مرة في 12 فبراير، وذلك في منشور على فيسبوك نقلته صحيفة نوفايا غازيتا. وأضافت: "لا أريد أن أسمع أي تعازي".