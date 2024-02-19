للشهر الخامس على التوالي، لا يزال عشرات الرهائن الإسرائيليين محتجزين في غزة. ويسعى وسطاء مصريون وقطريون لعقد صفقة تبادل للأسرى الفلسطينيين والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل.

ولا يزال كل طرف متمسكاً بموقفه الرافض لشروط الآخر، ما يعرقل عودة هؤلاء المحتجزين لذويهم.

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هذه الحلقة من إعداد ميس باقي ومحمد قطب، تقدمها نغم قاسم، وفي إدارة التحرير كريمة كواح.

https://youtu.be/DyGQp2VH0Xg