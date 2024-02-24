باريس: يعاد الأحد فتح برج إيفل الذي بقي مغلقا لخمسة ايام بسبب إضراب، اثر اتفاق بين نقابتين وشركة SETE المشغلة للموقع، على ما اعلنت الاخيرة.

وقالت الشركة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "توصلت إدارة شركة تشغيل برج إيفل (Sete) والنقابتان إلى اتفاق لإنهاء الإضراب على أن تقوم الأطراف بمراجعة دورية للنموذج الاقتصادي وتطور استثمارات العمل وإيرادات الشركة من خلال هيئة تجتمع كل ستة أشهر".

وأكدت نقابتا القوة العمالية FO والاتحاد العمالي العام CGT في بيان مشترك أن إعادة فتح برج ايفل ستكون سارية صباح الأحد "لاعطاء الفريق الفني الوقت لضمان إعادة تشغيل المصاعد بشكل صحيح لاستقبال الزوار بأمان".

كما اتفقت الإدارة والنقابتان على "استثمار طموح بقيمة 380 مليون يورو حتى عام 2031، خصوصا لأعمال صيانة البرج" بحسب بيان الإدارة.

وينص الاتفاق أيضا على "مواصلة عملية الطلاء العشرين وبدء العملية التالية" وهي نقطة أساسية في مسألة صيانة البرج الذي تم افتتاحه قبل 135 عاما.

الدفاع عن المعلم

واضافت الادارة "تود Sete الاعتذار مجددا من جميع الزوار الذين وجدوا أبواب البرج مغلقة منذ 19 شباط (فبراير) ويسعدها أن تكون قادرة على استقبال الجمهور مجددا"، مؤكدة أن الزوار الذين لم يتمكنوا من الدخول الى البرج "سيستعيدون أموالهم بالكامل في أقرب فرصة".

خلال أيام الإضراب الخمسة، لم يتمكن 100 الف زائر من ارتياد برج ايفل.

وقالت النقابتان "سنبقى مستعدين للدفاع عن هذا المعلم الى ان نحصل على نموذج قابل للاستمرار".

وكان هذا الخلاف أدى الى إغلاق برج ايفل في 27 كانون الاول (ديسمبر) في الذكرى المئوية لوفاة مصممه غوستاف إيفل، في أوج العطلة المدرسية الشتوية وقبل خمسة أشهر من الألعاب الأولمبية (26 تموز (يوليو)-11 آب (اغسطس).