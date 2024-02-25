إيلاف من دبي: نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأحد، صحة الأنباء المتداولة عن انتشار فيروس تنفسي جديد في مصر عبر الوافدين من الخارج. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أن وزارة الصحة والسكان تشدد على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفشٍ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية".

وأشارت وزارة الصحة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي فيها مناطق موبوءة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.