الرياض: استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، في الرياض الإثنين، رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

الحضور من الجانب السعودي

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.

الحضور من الجانب الروسي

فيما حضر من الجانب الروسي، نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية باباكوف ألكسندر، والسفير فوق العادة مفوض روسيا الاتحادية لدى المملكة كوزلوف سيرجي، ورئيس لجنة مجلس النواب للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة مجلس النواب للقضايا الزراعية كاشين فلادمير، ورئيس لجنة مجلس النواب للميزانية والضرائب ماكاروف أندريه، ورئيس لجنة مجلس النواب للسياحة وتطوير البنية التحتية السياحية تاربايف سانغاجي، ورئيس لجنة مجلس النواب لتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية تيموفييفا أولغا.