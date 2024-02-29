دبي: أعلنت الإمارات إطلاق عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية الإماراتية والمصرية على شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن "طواقم مشتركة من كلا البلدين" نفذت عملية أمس الأربعاء "عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، تمّ إنزالها على مناطق جباليا وبيت لاهيا، بواسطة صناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات المناسبة".

وأضافت أنه "من المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة، بهدف تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة"