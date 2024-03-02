إيلاف من القاهرة: على نحو مفاجئ أصبحت سماح القرشي "ترند العرب"، وليس مصر فحسب، فالجميع يرغبون في معرفة من هي السيدة التي اختطفت حلمي بكر حياً وميتاً، حيث تشير جميع الأخبار المتعلقة بها إلى أنها امرأة قوية إلى حد يثير الجدل، سواء في طريقة تعاملها مع الموسيقار الراحل حلمي بكر خلال زواجهما، أو بعد ذلك خلال فترة طلاقهما، ثم في أثناء مرحلة المرض والوفاة، وصولاً للساعات الماضية، حين حاولت سماح القرشي خطف جثمان الراحل حلمي بكر رافضة تركه لشقيقه، الأمر الذي دفع بالمحامي مرتضى منصور إلى اتهامها بخطف الموسيقار بكر حياً وميتاً.

قصة سماح وحلمي

سماح القرشي، وعمرها 43 عاماً، تزوج منها حلمي بكر منذ 9 سنوات، وأنجب منها ابنته ريهام، والتي تبلغ 8 سنوات، وكانت سماح قد انفصلت عنه في 2016 وعادت إليه مرة أخرى بعد دخوله في أزمة صحية مزمنة.

تزوجا للمرة الثانية في حزيران (يونيو) عام 2023، وذلك بعد تعرضه لأزمته الصحية الأخيرة ودخوله إلى أحدى المستشفيات، وكان سبب انفصال القرشي عن زوجها حلمي بكر عام 2016، اتهامه لها بمطاردته بالبلطجية، وبالاعتداء عليه وسحله وتحطيم جميع محتويات منزله.

عودة الابن هشام وخطف الجثمان

من ناحيته، وصف هشام حلمي بكر نجل الموسيقار الراحل الأحداث خلال الساعات الماضية والخلافات بين عائلته، وبين أرملة الراحل حول جثمانه بأنها مؤسفة وتثير الحزن، مؤكدا أن زوجته اختطفته حيا وحاولت اختطافه ميتا، وتابع: "لا أدري لماذا هذا يحدث وعلى ماذا؟".

وقال في مداخلة لـ"كلمة أخيرة" على شاشة ON، وفقاً لما نقله موقع "مصر تلاتين"، إنه تبلغ بأحداث غريبة ومأساوية وقعت خلال الساعات الماضية. أضاف نجل الموسيقار الراحل "أعمامي تم حبسهم بسبب دفاعهم عن جثمان أبي اللي سرقته زوجة والدي" لافتاً إلى أن أرملة أبيه حاولت أخذ جثمان الموسيقار الراحل رغما عن الجميع. وبين هشام حلمي بكر "عملت تسجيل وأنا في طريقي للرحلة قلت مفيش حد يدفن والدي إلا بقرار مني أنا".

سماح تحاول خطف الجثمان

وواصل نجل حلمي بكر: "معرفش عملت إيه أخدت الجثمان ووضعته في عربة إسعاف، حاولت اختطافه حيا وميتا، وكانت ناوية تاخده شقة المهندسين". ولفت إلى أن أرملة أبيه أرادت أن تأخذ والده الراحل إلى منزله في المهندسين بعدما توفي "رغم أننا طلبنا ذلك وهو حي، أن يتم نقله لشقة المهندسين".

وقال نجل الموسيقار الراحل إنه "مكنش فيه ثلاجة في كفر صقر" لافتاً إلى أن جثمان والده بقي في المستشفى من دون تبريد، لافتاً إلى أن الأمر صعب "مش عارف أقول إيه؟ ماذا يحدث؟".

خلافات ميراث؟

ونفى نجل الموسيقار حلمي بكر أن يكون خلافه حول إرث، لافتاً "ليه يحصل كده؟ ما يفرقش معايا ورث. عمري ما طلبت فلوس. أنا عملت حياتي بنفسي، وعمري ما طلبت فلوس، وحتى إنقاذي لأبي كان بهدف إنقاذه".

وتابع: "كنت أتمنى أن اليومين القادمين نقضيهم في عزاء والدي ونواسي بعضنا، لكن الموقف الراهن مضطر أني أتوجه الآن للمستشفى لوداع جثمان والدي، ثم سوف أتوجه لمقابلة المحامي مرتضى منصور لتنسيق الخطوة القادمة، وهي تحرير محضر وإجراءات أقلها الاتهام بالإهمال الذي تسبب في موته".

الجنازة والدفن "الأحد"

واختتم: "الحمد لله طلع تصريح الدفن باسمي اللي كانت عاوزاه زوجته باسمها وربنا نصرنا وبقت بره الصورة، بشكر كل المؤسسات التي تدخلت لحل الأمر".

وحول موعد تشييع الجنازة، قال: "بالنسبة لموعد تشييع الجنازة، سيكون بالتنسيق مع أعمامي في أغلب الوقت، وسوف تشيع الجنازة الأحد، لكن التوقيت خاضع للإجراءات".