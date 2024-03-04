إيلاف من بيروت: قالت القناة 14 الإسرائيلية إن عددًا كبيرًا من الضباط أعلون استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي، في مقدمهم المقدم دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والكولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي، احتجاجًا على المسار الخاطئ الذي تسير فيه الأمور، على المستويين العملياتي والشخصي.

أضافت القناة نفسها إلى أن الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول، وهو الرجل الثاني بعد هاغاري في قسم الإعلام في الجيش الإسرائيلي، قدم استقالته أيضًا، إلى جانب عدد كبير من الضباط المسؤولين في القسم، أبرزهم موران كاتز، رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الضابطين ميراف غرانوت وتزوبيا موشكوفيتش.

وبحسب القناة، تعكس هذه الاستقالات "حالة الاضطراب" في وحدة المعلومات في الجيش الإسرائيلي التي يديرها هاغاري.