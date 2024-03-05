يترشح دونالد ترامب مرة أخرى لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وستقرر سلسلة من عمليات التصويت فيما يسمى "الثلاثاء العظيم" ما إذا كان سيهزم منافسته نيكي هيلي ليصبح مرشح الحزب الجمهوري.

وسيواجه الفائز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2024.

ما هما الحزبان الرئيسيان في الساحة السياسية الأميركية؟

الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه جو بايدن موجود في البيت الأبيض، والجمهوريون في المعارضة.

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الديمقراطيون عموماً ليبراليون اجتماعياً ويميلون إلى الإيمان بإنفاق حكومي أكبر.

ويميل الجمهوريون إلى أن يكونوا أكثر تحفظاً اجتماعياً وعادة ما يدعون إلى خفض الإنفاق وتقليص دور الدولة.

كم من الوقت يستغرق اختيار مرشح الحزب الجمهوري؟

Getty Images يبدو أن دونالد ترامب في طريقه لأن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة مرة أخرى

يبدأ المرشحون في طرح أنفسهم للترشيح قبل أكثر من عام من انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).

من الذي فاز في مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري الأميركي للرئاسة ؟

ويُعد ترامب شخصية بارزة في الحزب الجمهوري منذ عام 2016، عندما فاز بالرئاسة لأول مرة. لكنه خسر أمام الديمقراطي بايدن في انتخابات 2020.

ويختار الجمهوريون مرشحهم لانتخابات عام 2024 من خلال عملية الانتخابات التمهيدية.

ومن غير المتوقع أن يواجه بايدن أي معارضة جدية لترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي.

ما هي الانتخابات التمهيدية؟

الانتخابات التمهيدية هي سلسلة من انتخابات الولايات التي يتبعها مؤتمر وطني.

وتجري كل ولاية انتخابات لاختيار مرشح الحزب ويتم تتويج الفائز الإجمالي رسمياً في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري (آر إن سي)، وهو حدث سياسي كبير يعقد في تموز (يوليو) من عام 2024.

Getty Images يتم اختيار المرشح الجمهوري في المؤتمر الوطني للحزب في يوليو

كيف تُجرى الانتخابات التمهيدية؟

يمكن للولاية أن تختار مرشحها المفضل بإحدى طريقتين.

تُجري جميع الولايات تقريباً انتخاباتها التمهيدية من خلال الاقتراع السري، كما هو الحال في الانتخابات العامة.

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لكن يوجد في عدد قليل من الولايات التي تعقد مؤتمراً حزبياً بدلاً من ذلك، لاختيار مرشحها من خلال عدد الأشخاص أو رفع الأيدي.

ولدى الولايات قواعد مختلفة بشأن من يمكنه التصويت، وغالباً ما يكون ذلك لأعضاء الحزب الجمهوري فقط.

واستناداً إلى عدد الأصوات التي فازوا بها، يُمنح كل مرشح عدداً معيناً من المندوبين لتمثيله في المؤتمر الوطني في تموز (يوليو).

متى يبدأ التصويت؟

بدأ التصويت مع المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأعقب ذلك بعد فترة وجيزة الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.

بالإضافة إلى الثلاثاء العظيم، تشمل بطاقات الاقتراع في شهر آذار (مارس) الجاري الانتخابات التمهيدية في ولاية ساوث كارولينا، والانتخابات التمهيدية في ميتشيغان، والمؤتمرات الحزبية في نيفادا وجزر فيرجن.

ما هو الثلاثاء العظيم؟

وتجرى انتخابات الحزب الجمهوري في 15 ولاية، بما في ذلك الولايات الأكثر اكتظاظاً بالسكان - كاليفورنيا وتكساس - بالإضافة إلى إقليم ساموا التابع للولايات المتحدة.

ومع وجود 874 مندوباً من إجمالي 2429 مندوباً في يوم واحد، غالباً ما تكون هذه هي اللحظة التي يظهر فيها الفائز المحتمل.

Getty Images الثلاثاء العظيم هو الفرصة الأخيرة لنيكي هيلي للبقاء في السباق مع دونالد ترامب

ومع ذلك، يتمتع دونالد ترامب بالفعل بتقدم كبير، إذ حصل على 122 مندوباً مقابل 24 لنيكي هيلي.

وليس أمام هيلي سوى فرصة نظرية لمنعه من الفوز بالترشيح.

ومع ذلك، سيستمر التصويت حتى حزيران (يونيو) من عام 2024 إذا اختارت البقاء في المنافسة.

من هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري؟

يظل دونالد ترامب هو الفائز المرجح، بعد فوزه في جميع الانتخابات التمهيدية الستة التي أجريت حتى الآن.

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ورغم أنه لم يحقق التقدم بـ 20 نقطة الذي توقعته استطلاعات الرأي في نيو هامبشاير . لكن كل فوز لترامب يجعل أميركا تقترب خطوة أخرى من مباراة العودة بين الرئيس السابق والرئيس الحالي جو بايدن.

وسيكون لدى ترامب بضعة أشهر مزدحمة في الترشح للبيت الأبيض بينما يواجه عدداً من التهم الجنائية، بما في ذلك محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020.

وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات سياسية.

وحتى لو أدين أو سُجن، فيمكنه البقاء في السباق إلى البيت الأبيض.

ماذا حدث لخصوم ترامب؟

نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، هي الخصم الوحيد المتبقي لترامب.

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فقد انسحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من السباق وأعلن دعمه للرئيس السابق.

كما انسحب مرشحون رئاسيون آخرون، من بينهم رجل الأعمال الهندي الأميركي فيفيك راماسوامي وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، من السباق.

وبعد خسارتها أمام ترامب في كل الانتخابات التمهيدية، بما في ذلك ولايتها ساوث كارولينا، تقول هيلي إنها ستبقى في السباق لأن الناخبين "لهم الحق في اختيار حقيقي، وليس انتخابات على النمط السوفيتي مع مرشح واحد فقط".

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