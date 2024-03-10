أبيدجان: وافق الرئيس السابق لساحل العاج والمعارض حاليا لوران غباغبو السبت على ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2025، كما ذكر بيان لحزبه.

وقال البيان الذي صدر بعد اجتماع اللجنة المركزية ل"حزب الشعوب الإفريقية - ساحل العاجل" إن غباغبو "موافق على أن يكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية في 2025".

لكن الرئيس السابق لساحل العاج (2000-2011) غير مؤهل للترشح. فبعد أن برأه القضاء الدولي من جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الأزمة الدموية التي أعقبت الانتخابات في 2010 و2011، حُكم على غباغبو في 2018 في بلاده بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة "سرقة" البنك المركزي لدول غرب إفريقيا في 2011.

وأصدر الرئيس الحالي الحسن واتارا في 2022 قررا بالصفح عن غباغبو مما يسمح له بتجنب قضاء عقوبته في السجن لكنه لا يلغي هذه العقوبة، خلافا للعفو. ولا يمكن لأي شخص محكوم أن يترشح للانتخابات.

وينوي "حزب الشعوب الإفريقية - ساحل العاجل" عقد "مؤتمر استثنائي لتسمية" غباغبو "مرشحا رسميا" وأعلن أن "أولوية" الحزب حاليا هي "الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية الأخرى في 2025".

ويريد الحزب أيضا "إعادة تسجيل اسم" غباغبو على لائحة الانتخابات.

وكان الحكم الذي صدر على غباغبو في 2018 أدى إلى تجريده من حقوقه المدنية والسياسية وبالتالي شطب اسمه من اللوائح الانتخابية.

ولم يتمكن الرئيس السابق من التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي وفشل حزبه في الفوز بها وطعن في نتائجها.

من جانبه، انتخب الحزب الديموقراطي في ساحل العاج حزب المعارضة الرئيسي تيجاني تيام رئيساً جديداً له في كانون الأول/ديسمبر.

ولم يتحدث تيام أو الحسن واتارا عن إمكانية ترشحهما حتى الآن.

ولم يعلق هو ولا الحسن واتارا على احتمال ترشحهما للانتخابات الرئاسية.