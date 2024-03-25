الشارقة: وبينما تتعالى الأصوات من ثلاثة آلاف مئذنة بالإمارة تستقبل الشارقة زوارها والمقيمين بها في موسم هذا العام من شهر رمضان بوجهات جديدة وفعاليات متجددة، تثري المشهد السياحي للإمارة الذي يتميز بما يملكه من وجهات ساحلية وجبلية وحضرية ومعالم تراثية وتاريخية ومراكز ثقافية وترفيهية متعددة.

استراحة شيص

وتتألق "استراحة شيص" كواحدة من أبرز الوجهات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة بالمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة والتي تقع بين جبال خورفكان وتطل على وديانها .

الاستراحة التي فتحت أبوابها للزوار في أكتوبر 2023 أصبحت مركزاً متكاملاً يجمع بين التسوق والترفيه وتشكّل المتاجر التي تضم أكثر من 58 محلاً فرصة لجعل التسوق خلال الشهر الفضيل تجربة سياحية وترفيهية مميزة فيما توفر في منطقة ألعاب الأطفال المظللة مكاناً آمناً وممتعاً للصغار. ولا يمكن لزائر مدينة كلباء إلا الانبهار بالمنظر الاستثنائي لحدائق كلباء المعلقة التي تقع في جبال المدينة الساحلية على مساحة تفوق 1.6 مليون قدم مربع وترتفع 281 متراً عن سطح البحر محتضنة أكثر من 100 ألف شجرة ترسم مشهد الشارقة الخضراء وتعطي زوار المدينة تجربة بين أحضان الطبيعة الجبلية تتضمن مطعماً رئيسياً يستقبل الزوار بإطلالة ساحرة على الحدائق المحيطة بالشلال.

وتوفر "الحدائق المعلقة" مسارات لصعود الجبل بين المصاطب الزراعية والأشجار الكثيفة والأزهار الملونة وساحة تزلج تقع على مساحة 24 ألف قدم مربع وتحوي 3 مستويات للأطفال والمبتدئين والمحترفين .

ومع مطعم المنطقة العلوية الذي يطل على هذا الجمال من ارتفاع 270 متراً يكتمل المشهد البانورامي الذي يأخذ الزوار إلى عالم آخر.

سوق الجبيل

و في رحاب الشهر الفضيل يبرز سوق الجبيل في الذيد الذي يعكس جماليات العمارة الأصيلة للإمارة المعززة بلمسات الحداثة والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2023 على مساحة 78 ألف متر مربع ويقدم تجارب تسوق تقليدية وعصرية في آن معاً كونه يضم أربعة أقسام رئيسية تشمل اللحوم الخضراوات والفواكه والأسماك.

ويقع سوق الجبيل في كلباء على مساحة 33 ألف متر مربع وتضم متاجره 16 محلا للحوم والدواجن و22 للأسماك و31 للخضراوات والفواكه.

ويتميز سوقا الجبيل في الذيد وكلباء بتصميمهما الشرقي الأنيق وزخارفهما الفنية التي تجسد الروح الثقافية للمنطقة ما يجعل منهما مقصداً مميزاً للزيارة خلال الشهر الكريم.

فعاليات سياحية ورياضية وثقافية

وخلال شهر رمضان المبارك تكثر فعاليات الشارقة السياحية والثقافية والرياضية منها بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات 2024 التي تضيف إلى أجواء الشهر الفضيل شغف المنافسات بين 10 فرق تسعى للفوز بالجائزة الكبرى إضافة إلى الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والجوائز العينية اليومية التي تُقدم لنجوم البطولة والجمهور.

وفي الوقت نفسه يستمر مهرجان رمضان الشارقة 2024 في إثراء تجربة الزوار بمزيج من التسوق والترفيه حتى 13 أبريل المقبل ولا تقتصر الفعاليات على التسوق فحسب بل تشمل أيضاً الفنون التراثية المصاحبة لتجارب التسوق في مختلف مدن ومناطق الشارقة.

بيت الحكمة

وفي بيت الحكمة حيث تتجسد الثقافة والمعرفة تنبض الساحات الخارجية بالحياة مع انطلاق فعالية "رمضانيات بيت الحكمة" في موسمها الجديد التي تستقبل الزوار طيلة الشهر الفضيل ليلتقي عشاق الكتب والفنون في أجواء رمضانية يجد فيها كل شخص مطلبه إما على رفوف المكتبة العصرية أو في أركان السوق المصاحب حيث يشكّل "رمضانيات" أكثر من مجرد رحلة ترفيهية أو تجربة تسوّق.

مهرجان دكاكين

وفي خورفكان يستقبل مهرجان "دكاكين" 2024 زواره للعام الثاني على التوالي حتى 14 أبريل المقبل حيث تتحول ساحة مدرج خورفكان إلى سوق رمضانية تحتضن 34 متجراً تعرض إبداعات الأسر المنتجة ورواد الأعمال والتجار المحليين فمن الأزياء والحلي إلى ألعاب الأطفال يقدم "دكاكين" تجربة تسوق مميزة ويتضمن المهرجان مطاعم ومقاهٍ شعبية تقدِّم أشهى الأطباق مرحبةً بالعائلات والمقيمين والسياح من مختلف أنحاء الدولة.

واجهة المجاز المائية

وتقدم مجموعة من الوجهات السياحية والثقافية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في مختلف أنحاء إمارة الشارقة سلسلة ممتعة ومتواصلة من الأنشطة والفعاليات والأسواق والعروض في كل من "واجهة المجاز المائية" و"شاطئ الحيرة" و"شاطئ خورفكان" و"جزيرة النور" و"استراحة النجوم" و"مركز مرايا للفنون" و"قلب الشارقة" و"فندق ذا تشيدي البيت - الشارقة".

وتتضمن الفعاليات عروض أداء ترفيهية و"سوق رمضان" وعروض موسيقى عربية وتجارب إفطار وسحور إضافة إلى جولات فنية وأنشطة ثقافية وغيرها الكثير.