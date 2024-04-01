تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتقادات من حملة الرئيس الحالي جو بايدن الانتخابية بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحافلة تحمل ملصقا لبايدن وهو مقيد اليدين والقدمين.

واتهمت حملة بايدن الانتخابية ترامب "بالحض على العنف السياسي"، قبل الانتخابات الرئاسية والعامة المنتظرة نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال المتحدث باسم حملة ترامب إن الديمقراطيين لطالما كانوا "يحضون على العنف" ضد ترامب.

وشارك ترامب المقطع صباح الجمعة على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".

حسب المعلومات المصاحبة للمقطع، فقد تم تصويره في لونغ أيلاند، بنيويورك، خلال حضور ترامب حفلا لتأبين أحد ضباط الشرطة.

يظهر المقطع حافلتين تمران على الطريق، وفوقهما العلم الأميركي، وأعلام أخرى لدعم أفراد الشرطة.

بينما ظهرت عبارة "ترامب 2024" فوق الحافلة الثانية، وصورة بايدن مقيدا على خلفيتها.

وقال مايكل تايلور من الحملة الانتخابية لبايدن مشيرا لهجوم أنصار ترامب على مقر الكونغرس بعد الانتخابات الماضية، "ترامب يمارس بشكل معتاد الحض على العنف السياسي، وحان الوقت للتعامل مع ذلك بحزم، فقط اسألوا أفراد شرطة مقر الكونغرس الذين تعرضوا للهجوم أثناء حمايتهم معقل الديمقراطية".

وكان ترامب قد ادعى أن نتائج انتخابات عام 2020، قد تعرضت للتلاعب بها، وسرقت منه.

لكن المتحدث باسم ترامب، ستيفن شيونغ قال "الصورة كانت على خلفية الحافلة، التي كانت تمر على الطريق العام، لكن الديمقراطيين، والمهاويس، لم يكتفوا بممارسة الدعاية للعنف الحقير ضد الرئيس ترامب، وأسرته، بل إنهم يستخدمون النظام القضائي كسلاح ضده".

ويواجهة ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري 4 اتهامات جنائية، منها اتهام في نيويورك ينتظر عقد جلسة استماع فيه قبل الانتخابات بشهر.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع الاتهامات، وأكد أنه يتعرض لاضطهاد سياسي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من تبادل الاتهامات بين حملتي بايدن وترامب الانتخابيتين.

ويمارس ترامب تلميحاته السياسية بشكل مستمر، في حملته للعودة إلى البيت الأبيض، بعد 4 سنوات من خروجه منه.

اعتبر ترامب المعتقلين من أنصاره على خلفية الهجوم على الكونغرس عام 2021، أنهم بمثابة "محتجزين".

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات أيضا قبل أسابيع بعد خطاب في أوهايو قال حذر فيه "من حمام دماء" لو لم يتم انتخابه.

جاءت تصريحاته بعد حديث عن واردات الولايات المتحدة من السيارات، وآثارها على الاقتصاد.

وانتقدت حملة بايدن التصريحات في حينها لكن ترامب رد بأنهم اقتطعوها من سياقها.