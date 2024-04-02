اسطنبول: قتل 29 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في إسطنبول، بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.

وجاء في حصيلة أوردها مكتب حاكم إسطنبول في بيان أنه إلى جانب القتلى لا يزال هناك جريح في المستشفى في حالة حرجة.

إخماد الحريق بعد ساعات

وكان مكتب الحاكم أفاد سابقا أن "حريقا اندلع في (ملهى ليلي) يقع في الطوابق السفلية لمبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش" موضحا أن الكارثة وقعت عند الساعة "12,47 (9,47 ت.غ) وتم إخماد الحريق بعد ساعات إثر تدخل رجال الإطفاء.

ارتفعت الحصيلة باستمرار منذ بدء الحريق وغالبية الجرحى الـ12 الذين أعلن عن إصابتهم في بادئ الأمر توفوا بعد ذلك رغم نقلهم إلى المستشفى.

وقال حاكم إسطنبول داود غول للصحافيين إن الحريق اندلع خلال أشغال كانت تجري في الملهى الليلي الواقع في الطابق السفلي من المبنى.

أظهرت محطات التلفزة صورا للدخان الأسود يتصاعد من نوافذ الشقق.

فتح تحقيق

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة إكس أنه "تم فتح تحقيق عقب الحريق الذي وقع في منطقة غايريتيبه في منطقة باشكتاش في إسطنبول".

بحسب محطة التلفزيون الخاصة "إن تي في" فإنه تم توقيف 5 أشخاص في المكان.

من جهته أشار رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي"، مقدما "تعازيه" إلى عائلات الضحايا.