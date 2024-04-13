إيلاف من لندن: يحتفل عاهل بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا بذكرى زواجهما العشرين، بعد قصة حب "غير تقليدية" امتدت منذ سيعينيات القرن الفائت.

وألقت قناة (سكاي نيوز) الضوء على علاقة الملك والملكة، بدءًا من المواعدة في السبعينيات وحتى تشخيص إصابته بالسرطان هذا العام.

وجاء في التقرير إنه عندما تزوج تشارلز من كاميلا، بعد ما يقرب من ثماني سنوات من وفاة الأميرة ديانا، تعرضا للتشهير العلني لدرجة أن المساعدين الملكيين كانوا يخشون أن يتم إلقاء الأمور عليهم.

لذا، في 9 أبريل 2005، أي قبل 19 عامًا بالضبط، تزوجا في حفل مدني خاص صغير في وندسور.

الآن، بعد مرور أكثر من عام على حكمهما، أصبحت حياة الملك والملكة مختلفة تمامًا. نحن هنا ننظر إلى علاقتهما وكيف يمكن أن تتغلب على التحديات التي يواجهانها من الآن فصاعدًا.

علاقة فاشلة في المرة الأولى

ويعتقد أن الأمير تشارلز وكاميلا شاند التقيا للمرة الأولى في مباراة بولو في لندن عام 1970. كانت كاميلا، ابنة ضابط عسكري مرموق، على علاقة متقطعة مع أندرو باركر بولز، وهو نقيب في فوج البلوز والرويالز في الجيش البريطاني.

وكان تم منح تشارلز رسميًا لقب أمير ويلز قبل عام فقط، وكان حديث التخرج من جامعة كامبريدج وتدريب سلاح الجو الملكي البريطاني.

بعد أن ارتبطا بالحب المشترك للعبة البولو والأنشطة الريفية، تواعدا لمدة عامين تقريبًا، قبل أن يغادر الأمير للانضمام إلى البحرية، وأعادت كاميلا إحياء علاقتها الرومانسية مع السيد باركر بولز، وتزوجته بعد عام في عام 1973.

وعلى مر السنين، استشهد الكثيرون بالتزامات الملك العسكرية كسبب لانهيار علاقتهم الأولية.

رواية مختلفة

لكن مايكل كول، مراسل بي بي سي الملكي السابق والمتحدث السابق باسم الراحل محمد الفايد، يتذكر الأمر بشكل مختلف. وقال لشبكة (سكاي نيوز): سيكون من الخطأ القول إنه فاته الحافلة وكان بإمكانه أن يتزوجها حينها، لكنه تردد". "الحقيقة هي أنها أحبت أندرو باركر بولز."

ويضيف أنه في تلك المرحلة، لم تكن الملكة ومستشاروها تعتبر كاميلا عروسًا مناسبة لوريث العرش لأنها كانت تمتلك "ماضيًا" (كما تم وضعها آنذاك) - أي علاقات سابقة قبل اللقاء. تشارلز.

"الشخص الثالث" في زواج تشارلز وديانا

وفي السنوات التي تلت ذلك، تعرض الأمير تشارلز الشاب لضغوط للزواج، وبدأ بمواعدة الليدي ديانا سبنسر، الأخت الصغرى لصديقته السابقة سارة.

وفي تلك المرحلة، كانت كاميلا قد أنجبت طفلين، توم عام 1974 ولورا عام 1978.

وقالت ديانا لبرنامج نيوزنايت ـ Newsnight الشهير على بي بي سي 2، إنه على الرغم من كونها لا تزال متزوجة من زوجها الأول، إلا أن كاميلا كانت "الشخص الثالث" في الزواج.

وقد تجلى ذلك من خلال شريط "تامبونغيت". تم تسجيله بواسطة أحد عشاق الراديو عن طريق الصدفة قبل ست سنوات من طلاق باركر بولز، حيث صور كاميلا وتشارلز وهما يتبادلان التلميحات الجنسية.

انفصال

ولم يتم نشره حتى عام 1993، أي بعد عام من إعلان أمير وأميرة ويلز انفصالهما.

يقول تشارلز أنسون، السكرتير الصحفي السابق للملكة إليزابيث الثانية من عام 1990 إلى عام 1997، إنه على الرغم من أن التعليق على العلاقات الخاصة لم يكن من شأن القصر، إلا أنها كانت "قضية" يجب التعامل معها بعناية.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "لقد كانت سمة من سمات الحياة في ذلك الوقت، وبالتالي كان يجب التعامل معها". "كان الأمير تشارلز وكاميلا جزءًا من المشهد."

وفقًا للسيد كول، كان تشارلز دائمًا هو الذي يقود علاقتهما في الأيام الأولى.

ويقول: "لقد كانت سعيدة بحياتها في الريف، مع أطفالها، وكانت ستكون سعيدة للغاية لو ظلت عشيقته - فهي لم تتوقع أي شيء آخر". "لكن بالنسبة لتشارلز، كان الأمر غير قابل للتفاوض، وكان عليه أن يحصل عليها".

الظهور في المجتمع

هيمن انهيار زواج تشارلز وديانا على عناوين الأخبار باعتباره واحدًا من أكبر القصص الإخبارية في عصره.

وجاءت الاكتشافات في شكل سيرة أندرو مورتون الذاتية لديانا، ومقابلة الأميرة مع بي بي سي نيوزنايت، ونشر "أشرطة تامبون"، واعتراف تشارلز بأنه كان غير مخلص بعد أن "انهار الزواج بشكل لا رجعة فيه".

وقبل شهر من وفاة ديانا في باريس في صيف عام 1997، أقام تشارلز حفل عيد ميلاد لكاميلا في منزله الريفي في غلوسيسترشاير، هايغروف.

ولم تحضر الملكة الراحلة، وبحسب ما ورد وافقت على مقابلة كاميلا رسميًا فقط في عام 2000.

لم يخرج تشارلز وكاميلا رسميًا معًا إلا بعد وفاة ديانا - في حفل عيد ميلاد أخت كاميلا أنابيل إليوت في فندق ريتز في أوائل عام 1999.

ويقول السيد كول: "لقد تم كل ذلك تدريجياً". "خطوة بخطوة، تم طرح فكرة وجودهما معًا للجمهور".

وكان على كاميلا أن تنتقل تدريجياً إلى العائلة المالكة بينما كانت تواجه تدقيقاً إعلامياً وموجة من الرأي العام ضدها.

ترتيبات دستورية

ويقول أنسون: "إنه مزيج من الترتيبات الدستورية والعلاقات الإنسانية للغاية". "أعتقد أنه كان من الصعب إدارة ذلك، ولكن كان لا بد من القيام بذلك."

وفي مقابلة نادرة مع مجلة فوغ البريطانية في عام 2022، تذكرت الملكة كاميلا: "لقد خضعت للتدقيق لفترة طويلة لدرجة أنه عليك فقط إيجاد طريقة للتعايش معها. لا أحد يحب أن يُنظر إليه وانتقاده طوال الوقت. لكنني أعتقد في النهاية أنني أتجاوز الأمر نوعًا ما وأستمر في ذلك."

كان حفل الزفاف في قاعة قلعة وندسور Windsor Guildhall أمرًا صامتًا. لم يرتدي تشارلز زيه العسكري ولم ترتدي كاميلا اللون الأبيض. ولم تحضر الملكة الراحلة الحفل لكنها كانت حاضرة في حفل الاستقبال في قلعة وندسور.

ويقول السيد كول: "كان لدى قصر باكنغهام خوف حقيقي من أن يتم إلقاء البيض عليهم، لذلك تم تقليل المسيرات الاحتفالية إلى الحد الأدنى".

واحتراماً لديانا، أخذت كاميلا لقب دوقة كورنوال، وليس أميرة ويلز. ولم تقرر الملكة الراحلة حتى عام 2022 أن كاميلا ستحل محلها كملكة في حالة وفاتها.

امسكوا بعضكم البعض

ومع مرور الوقت، تمتع كل من الملك تشارلز والملكة كاميلا بزيادة كبيرة في شعبيتهما العامة.

وأشارت الملكة إليزابيث الثانية بشكل مشهور إلى دوق إدنبره باعتباره "قوتها وبقائها" خلال زواجهما الذي دام 73 عامًا.

ويصف السيد كول تشارلز وكاميلا بأنهما "يقابلان بعضهما البعض". يقول: "إنهم يدعمون بعضهم البعض. إنهم مخلصون للغاية لبعضهم البعض".

ويصف أنسون علاقتهما بأنها "حجر الأساس للنظام الملكي" في العقود الأخيرة.

ويقول: "إنها بيئة صعبة للغاية لأي شخص يعمل فيها". "لكن الملك والملكة يتمتعان بروح الدعابة، ويتقاسمان النجاحات والإخفاقات، وهذه الشراكة تجعل المهمة أسهل بكثير."

شخصية الملكة الرواقية

ويؤكد كلا الخبيرين الملكيين على شخصية الملكة "الرواقية" بالنظر إلى كل ما كان عليها تحمله، بما في ذلك تشخيص إصابة الملك مؤخرًا بالسرطان، ويستشهدان بعلاقتها الوثيقة مع أطفالها وأحفادها كمصدر للقوة.

ويضيف السيد أنسون أن إحساسها الوثيق بالعائلة من المحتمل أن يكون قد وفّر الراحة لأمير وأميرة ويلز أثناء تعايشهما مع علاج السرطان.

وعن كاميلا، يقول السيد كول: "لقد فعلت دائمًا ما كان عليها القيام به، لأن هذا ما فعلته دائمًا النساء من خلفيتها. إنها مستعدة لتحمل كل شيء".

ويضيف: "لقد عانى دوق إدنبره دائمًا من كونه خلف الملكة بخطوتين".

"لكن تشارلز أكثر سعادة من نفسه. لقد حصل على الوظيفة التي انتظرها 70 عاما، وقد أمضى عامه الأول ناجحا للغاية على العرش".

ويقول السيد كول إنه على الرغم من أن تشارلز وكاميلا قد يكونان متزوجين منذ 19 عامًا فقط، إلا أنهما "عاشا معًا لمدة 50 عامًا".

ويضيف: "إنها قصة حب طويلة ومثيرة للإعجاب بلا أدنى شك، وليست قصة تقليدية، ولكنهما انتصرا في النهاية".

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