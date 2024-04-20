بغداد: أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، عن مقتل عنصر من الحشد الشعبي "التابع لإيران" وإصابة 8 آخرين بينهم منتسب من الجيش في انفجار وحريق داخل معسكر "كالسو" بشمال بابل في ضربة تحمل "بصمات إسرائيلية" بعد نفي واشنطن مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة لمعرفة أسباب الانفجار والحريق في المعسكر.

وأشار البيان إلى تقرير أصدرته قيادة الدفاع الجوي وأكدت فيه عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبيل الانفجار وفي أثنائه.

وقال مصدر أمني في محافظة بابل لوكالة "أنباء العالم العربي" إن معسكر "كالسو" مشترك "فهو يضم مقرات ألوية مقاتلة للحشد الشعبي ووحدات تابعة للجيش العراقي وأخرى من الشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة بابل في بيان أن استهداف القاعدة تم بقصف صاروخي وليس بمسيّرات.

وأفاد مسؤول عسكري بالتحالف الدولي أنه ليس لقوات التحالف أي نشاط جوي في بابل بالعراق، فيما مصدر أمني عراقي قال لـ"العربية" و"الحدث" إنه لا يستطيع تأكيد وجود هجوم صاروخي على "كالسو" لحين انتهاء التحقيق.

من جهته، قال مسؤول أميركي إنه لا علاقة لواشنطن بالهجوم الأخير في بابل بالعراق.

وأعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط "سنتكوم" من جهتها، أنّ الولايات المتحدة "لم تُنفّذ ضربات" في العراق الجمعة.

وكتبت "سنتكوم" عبر منصّة "إكس": "نحن على علم بمعلومات تزعم أنّ الولايات المتحدة نفّذت غارات جوّية في العراق اليوم. هذه المعلومات خاطئة".

سياق إقليمي متفجّر

وأكد الحشد الشعبي في بيان وقوع انفجار في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل، وهي أحد مقرات الحشد الشعبي. وقد تسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية كبيرة وعدد من الإصابات. وأضاف البيان أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه "لا يُعلّق على معلومات ترد في وسائل الإعلام الأجنبيّة"، بحسب "فرانس برس".

يأتي هذا التطوّر الذي شهده العراق في سياق إقليمي متفجّر تُغذّيه الحرب الدائرة في غزّة، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسيّة لتجنّب تمدّد النزاع.

ولا يزال رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني موجودا في الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع.